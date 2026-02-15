Antonio Ortiz, profesor de Zoología de la UMU: "La desaparación las mariposas y polillas provocaría el colapso de las cadenas alimentarias"

Con más de 175 publicaciones científicas, más de 45 congresos nacionales e internacionales a sus espaldas, 32 proyectos financiados -públicos y privados- y una amplia actividad docente y divulgadora en el ámbito de la biología evolutiva, la conservación y el control biológico de plagas, Antonio Ortiz Cervantes (Cartagena, 1962) se centra actualmente, junto a su equipo, en el estudio de los lepidópteros -mariposas y polillas-. Formado en las universidades de Uppsala (Suecia) y Bremen (Alemania), inició su trayectoria en citotaxonomía, trabajando en taxonomía, faunística, biogeografía y ecología de coleópteros. Posteriormente, investigó bivalvos del Mar Menor y participó en un proyecto antártico sobre caracterización genética de holoturoideos.

Usted lidera un grupo de investigación centrado en lepidópteros. ¿Qué le fascinó de estos insectos hasta el punto de dedicarles su carrera científica?

Comenzar con el estudio de los lepidópteros fue accidental al colaborar a finales de la década de los 90 del siglo pasado con el profesor Pepe Calle, uno de los principales especialistas en polillas de España, que desarrollaba su labor docente en el Instituto Floridablanca de Murcia. A partir de ese momento, descubrí un grupo animal fascinante tanto por su morfología y belleza como su relación con el medio natural. Descubrir la gran diversidad de especies que volaban en Murcia y posteriormente en toda España revolucionó mi comprensión de la taxonomía y la sistemática de este grupo y sus relaciones con el medio ambiente.

Más allá de su valor científico, ¿por qué son esenciales las mariposas y las polillas para el equilibrio del planeta y qué ocurriría si desaparecieran de forma masiva?

Los lepidópteros son esenciales por su papel como polinizadores de plantas, por su papel en las cadenas tróficas al servir de alimento a las especies insectívoras y carnívoras, por ser consumidores de plantas por lo que mantienen el equilibrio de su crecimiento, y por ser indicadores de la calidad ambiental por su sensibilidad a los cambios en el medioambiente como temperatura, contaminación, cambios en la cubierta vegetal, etc. Su desaparición provocaría el colapso de las cadenas alimentarias al formar parte de la alimentación de organismos insectívoros como aves, murciélagos, insectos, etc. Por lo que se podría producir un efecto cascada sobre los diferentes niveles del ecosistema; disminución de la reproducción y producción como polinizadores de cultivos forestales y agrarios con consecuencias en la atmósfera y en el mantenimiento de la calidad de los suelos; pérdida de biodiversidad animal y vegetal.

Entre 2011 y 2020 las poblaciones de prados europeos de polillas y mariposas cayeron un 36%. ¿Qué puede aportar la genómica que estudia su equipo de investigación a través del proyecto Psyche para frenar esa tendencia?

Conocer el genoma de los lepidópteros puede ayudar a la detección de la pérdida de diversidad genética estudiando la variabilidad entre la misma especie y entre especies distintas para evitar tendencias a la uniformidad genética de las poblaciones, estudiar la sensibilidad frente a la utilización de los diferentes grupos de plaguicidas y otros contaminantes ambientales, conservación y manejo de poblaciones mediante la creación de corredores ecológicos que favorezcan la variabilidad genética y evite la endogamia dentro de las poblaciones, o diseñar estrategias selectivas contra las plagas sin que afecte la biodiversidad.

¿Podrán los datos genéticos ayudarnos a predecir qué especies sobrevivirán mejor al calentamiento global y cuáles están condenadas si no intervenimos?

Las especies más diversas genéticamente tienen mayor capacidad de adaptación a los cambios ambientales y suelen coincidir con las especies oportunistas en detrimento de las especialistas. El conocimiento de los genes asociados a la tolerancia climática permitiría seleccionar los alelos -las diferentes formas o variantes de un mismo gen- o variantes más adecuados a cada factor climático y estimar las tasas de mutación, el tamaño efectivo poblacional o el flujo genético entre las poblaciones facilitando la conectividad y la colonización de zonas más adecuadas para la vida.

El proyecto Psyche cuenta con la labor conjunta de 184 investigadores de 34 países, ¿qué aporta un grupo como el de la UMU desde el suroeste europeo?

En esta primera fase del proyecto el grupo de estudio de Biología y Conservación de Lepidópteros del grupo de investigación Filogenia y Evolución Animal de la Universidad de Murcia está contribuyendo con muestras capturadas en la península ibérica donde viven una gran cantidad de especies de distribución atlanto-mediterránea que son posteriormente remitidas al Instituto de Biología Evolutiva del CSIC en Barcelona. Asimismo, participamos en el análisis de los genomas que se obtienen en los laboratorios del Sanger Institute de Londres y estamos redactando en colaboración con otros investigadores los artículos científicos que se derivan de cada una de las secuenciaciones. Este trabajo se realiza gracias a un equipo formado por varios investigadores de Murcia como José Luis Yela, Rosa María Rubio, Juan José Guerrero y Manuel Garre y la colaboración de otros entomólogos como Francisco Lencina, John Guirdley, Aquilino Albaladejo, Fernando Albert y otros amantes de la naturaleza que aportan sus datos y ejemplares en el desarrollo de todos nuestros proyectos y que sin ellos no alcanzarían sus objetivos.