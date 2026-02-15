La innovación y la proyección internacional centran la presencia de Anecoop en Fruit Logistica

Anecoop ha participado un año más en Fruit Logistica, la principal plataforma internacional para el sector hortofrutícola, en una edición con un valor especial al coincidir con el 50 aniversario de la cooperativa. El certamen, celebrado en Berlín del 4 al 6 de febrero, se convirtió en un punto de encuentro estratégico para afianzar relaciones comerciales, mostrar novedades y reforzar su posicionamiento como referente europeo en innovación, calidad y sostenibilidad.

Durante los tres días de feria, la cooperativa ha mantenido una intensa agenda de reuniones con sus principales clientes de la distribución internacional, en las que se registraron importantes acuerdos comerciales. El stand del Grupo Anecoop, con una cuidada imagen corporativa que subrayaba su apuesta por el desarrollo sostenible, atrajo a numerosos visitantes y representantes institucionales, que pudieron conocer de primera mano la amplitud de su oferta de cítricos, frutas y hortalizas de temporada, así como su producción 100% nacional.

Uno de los ejes principales de la presencia de Anecoop en esta edición ha sido la consolidación de su gama de naranjas rojas mejoradas bajo la enseña Red Bouquet. Esta línea de producto, nacida en el campo de experiencias de Museros (Valencia), ha continuado creciendo gracias a la selección de variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas idóneas para el desarrollo de naranjas pigmentadas por antocianos.

Miembros de Anecoop junto a la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal. / Anecoop

Durante el certamen, la entidad destacó que, esta campaña, el volumen comercializable se ha aproximado a las 4.000 toneladas, reflejando la buena acogida del programa entre agricultores y clientes. Entre las variedades impulsadas sobresale la Ippolito, acompañada de otras como Tarocco Rosso, Moro y Sanguinelli.

La vertiente saludable del producto también ha tenido un papel protagonista en la feria. Anecoop presentó nuevos datos, fruto de su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, que confirman que las variedades que integran Red Bouquet pueden considerarse «fuente de ácido fólico» en consumo en fresco. Además, cuando se consumen en forma de zumo en cantidades superiores a 150 ml, alcanzan la categoría de «alto contenido en ácido fólico», un nutriente esencial en procesos como la división celular, la formación de glóbulos rojos o el crecimiento de tejidos maternos durante el embarazo.

A esta oferta se sumaron otras innovaciones que captaron la atención del público profesional, como algunas referencias dentro de su línea de V Gama ¿Ysi? de Bouquet y los productos de cultivo ecológico presentados por Bio Bouquet y Solagora. Todo ello permitió que la participación de Anecoop ofreciera una visión global del dinamismo de la cooperativa y de su capacidad para aportar valor añadido y generar nuevas oportunidades comerciales.

