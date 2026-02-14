Temporal
El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
La Región acumula 12 días con avisos por fenómenos adversos relacionados con el viento y el oleaje
Aunque ha sido en la jornada del sábado cuando el viento ha tenido mayor incidencia, con numerosos destrozos y rachas que han llegado a alcanzar los 100 km/hora, la previsión no indica mucha mejoría de cara a los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha activado la alerta amarilla tanto para la jornada del domingo como para la del lunes, siendo el duodécimo día consecutivo con avisos por fenómenos adversos en la Región.
Domingo 15
A excepción del Campo de Cartagena, toda la Región se encontrará en aviso amarillo por rachas de viento que superarán los 80 km/hora. También en la costa se espera viento del noroeste que ha obligado a activar el aviso por olas de entre 2 y 3 metros en la costa.
Lunes 16
Hasta el momento, en las comarcas de la Vega del Segura y el Altiplano ya han decretado el aviso por rachas de viento que, nuevamente, podrían superar los 70 km/hora, y no es descartable que en próximas actualizaciones se unan nuevas comarcas al aviso.
Subida de temperaturas
De cara al comienzo de semana se espera una importante subida en el termómetro, con máximas más propìas de la época primaveral, y que incluso podrían rozar los treinta grados. En municipios como Murcia y Lorca se preveén 26 grados durante el martes y el miércoles.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio