El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia

Aunque ha sido en la jornada del sábado cuando el viento ha tenido mayor incidencia, con numerosos destrozos y rachas que han llegado a alcanzar los 100 km/hora, la previsión no indica mucha mejoría de cara a los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha activado la alerta amarilla tanto para la jornada del domingo como para la del lunes, siendo el duodécimo día consecutivo con avisos por fenómenos adversos en la Región.

Domingo 15

A excepción del Campo de Cartagena, toda la Región se encontrará en aviso amarillo por rachas de viento que superarán los 80 km/hora. También en la costa se espera viento del noroeste que ha obligado a activar el aviso por olas de entre 2 y 3 metros en la costa.

Lunes 16

Hasta el momento, en las comarcas de la Vega del Segura y el Altiplano ya han decretado el aviso por rachas de viento que, nuevamente, podrían superar los 70 km/hora, y no es descartable que en próximas actualizaciones se unan nuevas comarcas al aviso.

Subida de temperaturas

De cara al comienzo de semana se espera una importante subida en el termómetro, con máximas más propìas de la época primaveral, y que incluso podrían rozar los treinta grados. En municipios como Murcia y Lorca se preveén 26 grados durante el martes y el miércoles.