Sigue en directo el temporal de viento en la Región de Murcia

La borrasca Oriana deja numerosas incidencias y cancelaciones durante el sábado

Gran parte de la Región se encuentra en alerta naranja

Árbol caído en El Rincón de Beniscornia

Árbol caído en El Rincón de Beniscornia / Policía Local de Murcia

Javier Ayala

Javier Ayala

La previsión de fuerte viento se está cumpliendo en la jornada del sábado, con rachas que han llegado a superar los 100 km/hora en Yecla. El aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) bajará a amarillo durante la tarde. De cara al domingo y el lunes, el viento seguirá siendo el protagonista.

El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia

El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia

Los médicos de la Región de Murcia asisten a la manifestación en Madrid en la previa de la primera semana de huelga nacional

Los médicos de la Región de Murcia asisten a la manifestación en Madrid en la previa de la primera semana de huelga nacional

Sigue en directo el temporal de viento en la Región de Murcia

Sigue en directo el temporal de viento en la Región de Murcia

El viento causa estragos en la Región de Murcia: corta carreteras, derriba árboles y hace caer macetas y hasta una cama de los balcones

El viento causa estragos en la Región de Murcia: corta carreteras, derriba árboles y hace caer macetas y hasta una cama de los balcones

Podemos exige revisar los protocolos de detección de violencia de género tras el brutal secuestro de Salma

Podemos exige revisar los protocolos de detección de violencia de género tras el brutal secuestro de Salma

Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios

Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios

La Región se consolida como la principal potencia exportadora de encurtidos de España

La Región se consolida como la principal potencia exportadora de encurtidos de España

Cajamar Innova Agrotech lanza tres nuevos Retos Tecnológicos para impulsar la innovación en el sector agroalimentario

Cajamar Innova Agrotech lanza tres nuevos Retos Tecnológicos para impulsar la innovación en el sector agroalimentario
