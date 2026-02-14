En Directo
Tiempo
Sigue en directo el temporal de viento en la Región de Murcia
La borrasca Oriana deja numerosas incidencias y cancelaciones durante el sábado
Gran parte de la Región se encuentra en alerta naranja
La previsión de fuerte viento se está cumpliendo en la jornada del sábado, con rachas que han llegado a superar los 100 km/hora en Yecla. El aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) bajará a amarillo durante la tarde. De cara al domingo y el lunes, el viento seguirá siendo el protagonista.
Ana Lucas
En Cehegín caen árboles, señales de tráfico y contenedores
La Policía Local de Cehegín informó de que "el viento está dejando varias incidencias durante las últimas horas" en el pueblo. "Se han realizado cortes puntuales de tráfico por caída de árboles, desprendimientos y otros problemas en la vía pública", detallan desde el cuerpo, que distribuyó fotos de señales de tráfico en los suelos, árboles desprendidos y contenedores volcados a modo de testimonio gráfico de ello.
Ana Lucas
Más de 800 avisos, la mayoría por obstáculos y derrumbes
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región recibió, desde las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde de este San Valentín, un total de 822 llamadas relacionadas con los estragos del temporal, especialmente de viento, que azotó la Comunidad. La mayoría fue para avisar de que había obstáculos en la carretera; el siguiente motivo más numeroso, derrumbes, informó el 112.
Ana Lucas
El viento tumba un enorme cactus en el Arsenal de Cartagena
Un enorme cactus ubicado en el Arsenal de Cartagena fue tumbado por el fuerte viento que azotó la ciudad portuaria este sábado por la tarde. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales. Se trataba de las plantas del lugar militar, en el cual también hay palmeras. En prevención, se ha balizado la Plaza Almirante, para que nadie pase.
Ana Lucas
Saneamiento para que no haya una desgracia
Bomberos de Murcia, en un vehículo escala, revisan cableado y fachadas del barrio de Santa María de Gracia, en Murcia, el mismo donde ya el viento tiró macetas desde algunos balcones (podría haber sido una tragedia, pero quedó en un susto). Los efectivos comprueban, porque más vale prevenir. Cabe recordar que el Cuerpo tiene un refuerzo este sábado, en previsión de que Eolo soplaría con ganas.
Javier Ayala
Bomberos Murcia realiza hasta 133 servicios hasta el momento
Las incidencias por el viento han provocado hasta el momento un total de 133 servicios en la ciudad de Murcia.
Javier Ayala
Retirado el árbol caído en el Rincón de Beniscornia
El árbol de grandes dimensiones que fue derribado por el viento durante esta mañana, ya ha sido retirado, siendo reestablecido el tráfico en la vía.
Javier Ayala
La AEMET activa la alerta amarilla durante este domingo
A excepción del Campo de Cartagena, toda la Región de Murcia volverá a estar en alerta amarilla por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/hora.
Javier Ayala
Suspendidos los Carnavales de Puente Tocinos, Santo Ángel y Beniaján
La Policía Local de Murcia ha infromado de la suspensión de los desfiles programados en estas pedanías de Murcia
