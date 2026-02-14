Sigue en directo el temporal de viento en la Región de Murcia

Más de 800 avisos, la mayoría por obstáculos y derrumbes

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región recibió, desde las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde de este San Valentín, un total de 822 llamadas relacionadas con los estragos del temporal, especialmente de viento, que azotó la Comunidad. La mayoría fue para avisar de que había obstáculos en la carretera; el siguiente motivo más numeroso, derrumbes, informó el 112.