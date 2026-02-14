Registran rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en Yecla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informaba entre semana del fuerte viento para este sábado. Por ello, colocó una alerta naranja para la práctica totalidad de la Región de Murcia con la excepción del Campo de Cartagena y Mazarrón que tienen un aviso amarillo.

El 112 ha informado de algunos de estos eventos. En la Plaza de La Opinión de Murcia dos contenedores invadieron la carretera en frente del Mercadona; varios carriles de la huerta en Nonduermas se encontraron obstaculizados por objetos que arrastró el viento.

Dos vecinos recogen una cama elástica en la avenida Monteazahar. / Ana García

De igual manera, en la Cabeza de las Nuevas en pintor almela costa (Infante), se han caído una farola que, según ha informado un periodista de La Opinión de Murcia que se encontraba en la zona, "casi golpea a una chica que iba a cruzar el semáforo". En la calle Rubén Darío, también en el Infante, cayó un árbol entre dos coches; los bomberos acudieron al sitio para solucionar el problema.

En esta línea, en Beniaján el viento ha arrastrado una cama elástica por una de las calles principales, la avenida Monteazahar y ha ido golpeando los coches. Los vecinos afirman que ha caído de una terraza y la han apartado a la acera porque estaba en medio de la carretera

Un árbol cae entre dos coches en la calle Rubén Darío, Infante. / Enrique Carmona

Asimismo, carreteras en Abanilla, Alhama y en varios barrios de Murcia han tenido problemas. Los bomberos de Murcia han comunicado que, de momento, no se ha producido nada grave, pero que ya se encuentran de servicio para atender a todos los problemas que se están produciendo.

Una farola rota por el viento en Infante. / Israel Sánchez

Para mostrar la alta velocidad del viento la Aemet ha mostrado, a través de la red social X (Twitter.com), las rachas más altas registradas durante las últimas 24 horas. Yecla, en el Altiplano ha tenido el valor más alto durante esta mañana: 102 kilómetros por hora, sobre las ocho menos diez.

Otras localidades como Caravaca, Zarcilla de Ramos, Cabo de Palos o Totana superaron los 90 kilómetros por hora. Por otro lado, Mula, Molina de Segura, Alhama, San Javier, Lorca, Jumilla, Cartagena superaron los 70 km/hora; en Murcia y Torre-Pacheco, unos 69 y 67 kilómetros por hora, respectivamente.

También en Twitter, los bomberos de Murcia han subrayado que hasta esta hora de la mañana han gestionado unas diez incidencias en relación con las corrientes de aire. Han aprovechado para comunicar que más de 21 efectivos adicionales refuerzan el servicio durante el periodo de aviso naranja en el que nos encontramos.

Recomendaciones y avisos

El alcalde de Murcia, José Ballesta ha pedido a los murcianos mucha precaución ante el ventarrón y ha recordado que aún nos encontramos con un aviso naranja por esta situación.

En este sentido, Ayuntamiento de Murcia ha emitido una serie de consejos para evitar daños no deseados: cerrar todas las ventanas y puertas de los domicilios para evitar que el viento derribe elementos en el interior o que pueda introducir otros desde la calle; retirar las macetas que podrían caer al suelo; tener los toldos recogidos; retirar todos los objetos que podrían caer y ocasionar algún accidente; evitar pasar por debajo de cornisas, árboles, faroles, carteles, grúas, muros y cualquier otra estructura en riesgo por la fuerza del viento; en caso de desplazamientos en coche piden sujetar con firmeza el volante, moderar la velocidad, tener cuidado con los adelantamientos y mantener la suficiente distancia lateral entre los vehículos.