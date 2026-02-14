La Región se consolida como la principal potencia exportadora de encurtidos de España

La Región de Murcia se mantiene como la principal potencia exportadora de encurtidos de España al concentrar casi el 30 por ciento de las exportaciones nacionales del sector, con una facturación de 27,8 millones de euros entre enero y noviembre de 2025.

Así lo destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a las instalaciones de Faroliva SL, una de las más de 30 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de aceitunas de mesa y encurtidos de la Región de Murcia, donde subrayó el “papel clave” que desempeñan las empresas agroalimentarias murcianas en la proyección internacional de la Región, así como “el compromiso del Gobierno regional para acompañarlas en su crecimiento y apertura a nuevos mercados”.

La Región de Murcia lidera el ranking nacional de exportaciones de encurtidos, ya que supera a comunidades como Andalucía en casi seis millones de euros y se sitúa por delante de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. “Estos datos reflejan la fortaleza de nuestro tejido empresarial y la capacidad de adaptación de un sector estratégico para la economía regional”, afirmó la consejera.

Uno de los aspectos más relevantes de las exportaciones regionales de encurtidos es su fuerte presencia internacional, especialmente en el mercado norteamericano. Estados Unidos, Canadá y México concentran el 42 por ciento de las ventas exteriores, con un volumen superior a 11,7 millones de euros, “lo que evidencia la competitividad de los productos murcianos en mercados altamente exigentes”, subrayó la consejera.

Durante la visita, Sara Rubira puso en valor a Faroliva SL como “un claro ejemplo de que tradición, innovación y calidad pueden ir de la mano para conquistar mercados internacionales”. La empresa, constituida en 1981 y con más de medio siglo de experiencia en el sector, exporta actualmente a más de 40 países de los cinco continentes, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Emiratos Árabes Unidos o Filipinas.

Faroliva ha contado con el respaldo del Gobierno regional para reforzar su presencia en los mercados internacionales, participando en algunas de las principales ferias del sector agroalimentario, como Gulfood Dubái 2025, Salón Gourmets de Madrid 2025 o SIAL París 2024.

“La internacionalización es una prioridad para el Gobierno regional, y por eso seguimos impulsando programas de apoyo, promoción exterior y acompañamiento a las empresas para que puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales”, concluyó la consejera.