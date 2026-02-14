Los médicos de la Región de Murcia asisten a la manifestación en Madrid en la previa de la primera semana de huelga nacional

Médicos de la Región de Murcia han asistido hoy a la manifestación nacional en Madrid, convocada por los sindicatos médicos mayoritarios de España, para mostrar el rechazo de los facultativos a la firma del borrador de Estatuto Marco y exigir un documento propio que recoja las particularidades de la profesión médica y facultativa.

Cerca de 8000 médicos han sido los que se han dado cita este sábado en esta protesta que ha recorrido las calles de la capital con salida en Plaza de las Cortes hasta Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, donde ha finalizado con la lectura de un manifiesto.

Una vez más, profesionales y delegados sindicales de todo el país han alzado la voz en las calles de Madrid para demostrar que los médicos continúan en la batalla para conseguir una regulación que responda a las necesidades del médico y, en definitiva, contribuya a la mejora de la asistencia sanitaria.

Primer paro y protestas autonómicas

Esta manifestación supone la primera movilización CESM del año y es la antesala de la primera huelga semanal, tanto en el ámbito nacional como autonómico, en la Región de Murcia, prevista del 16 al 20 de febrero.

El Sindicato Médico CESM ha convocado una concentración a puertas de la Consejería de Salud de Murcia el lunes 16 de febrero a las 9:30 horas para visibilizar la protesta y una manifestación el viernes 20 de febrero, que partirá a las 9:30 horas de la Consejería de Salud hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.