Manifestación
Los médicos de la Región de Murcia asisten a la manifestación en Madrid en la previa de la primera semana de huelga nacional
La protesta abre las movilizaciones del año para evidenciar en las calles el descontento de los facultativos con la firma del borrador de Estatuto Marco y para exigir una norma específica que contemple las singularidades de la profesión
L. O.
Médicos de la Región de Murcia han asistido hoy a la manifestación nacional en Madrid, convocada por los sindicatos médicos mayoritarios de España, para mostrar el rechazo de los facultativos a la firma del borrador de Estatuto Marco y exigir un documento propio que recoja las particularidades de la profesión médica y facultativa.
Cerca de 8000 médicos han sido los que se han dado cita este sábado en esta protesta que ha recorrido las calles de la capital con salida en Plaza de las Cortes hasta Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, donde ha finalizado con la lectura de un manifiesto.
Una vez más, profesionales y delegados sindicales de todo el país han alzado la voz en las calles de Madrid para demostrar que los médicos continúan en la batalla para conseguir una regulación que responda a las necesidades del médico y, en definitiva, contribuya a la mejora de la asistencia sanitaria.
Primer paro y protestas autonómicas
Esta manifestación supone la primera movilización CESM del año y es la antesala de la primera huelga semanal, tanto en el ámbito nacional como autonómico, en la Región de Murcia, prevista del 16 al 20 de febrero.
El Sindicato Médico CESM ha convocado una concentración a puertas de la Consejería de Salud de Murcia el lunes 16 de febrero a las 9:30 horas para visibilizar la protesta y una manifestación el viernes 20 de febrero, que partirá a las 9:30 horas de la Consejería de Salud hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio