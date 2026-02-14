El Gobierno regional visibiliza el papel de las mujeres científicas en la investigación agraria con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cuya efeméride se conmemoró el pasado 11 de febrero.

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) celebró una jornada destinada a reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres a la investigación científica y tecnológica, especialmente en ámbitos clave para la Región de Murcia.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que inauguró el acto y participó en la jornada junto a varias investigadoras del centro, destacó que “el Imida es un referente en igualdad dentro del ámbito científico, con una presencia mayoritaria de mujeres en sus equipos de investigación”.

Más del 52 por ciento del personal científico del Imida son mujeres, que desarrollan su actividad en áreas como la investigación agraria, ganadera, alimentaria, medioambiental, la acuicultura marina o la economía aplicada, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo sostenible y a la innovación del sector primario regional.

Rubira subrayó que “desde el Gobierno regional seguimos apostando por una ciencia basada en el talento, el mérito y la igualdad de oportunidades, porque contar con mujeres investigadoras no solo es una cuestión de justicia social, sino una garantía de progreso y calidad científica”.

La consejera señaló que, “aunque se han logrado avances importantes en el acceso de las mujeres a la ciencia, debemos seguir trabajando para que esa igualdad sea plena en todos los niveles, especialmente en los puestos de responsabilidad y dirección”.

El acto incluyó una mesa redonda en la que varias científicas del Imida compartieron sus experiencias profesionales y reflexionaron sobre el pasado, el presente y los retos de futuro de las mujeres en la ciencia.

En este contexto, Rubira afirmó que “vuestra trayectoria os convierte en referentes para las niñas y jóvenes que hoy se plantean su futuro profesional en el ámbito científico”.

“Con iniciativas como esta, queremos reconocer, poner en valor y difundir la aportación esencial de las mujeres a la ciencia y al desarrollo del Imida, así como despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones”, concluyó la consejera.

La clausura del acto estuvo a cargo del director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, y del director del Imida, Andrés Antonio Martínez.

La mesa redonda contó con la participación de María Pérez Marcos, investigadora y coordinadora del Equipo de Acuicultura; Carmen Lacasa Martínez, colaboradora científica del Equipo de Protección de Datos, y María Carmen Ballesteros Sánchez, técnico especialista del Equipo de Mejora de Frutales, investigadoras del Imida con una amplia trayectoria en distintos ámbitos científicos.