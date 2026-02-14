Violencia machista
Podemos exige revisar los protocolos de detección de violencia de género tras el brutal secuestro de Salma
María Marín: “La víctima ya fue atendida hace unos meses después de una paliza en un centro sanitario y entonces no se activó ningún protocolo ni ninguna investigación”
Tras el presunto secuestro y los abusos sufridos por una mujer durante casi dos años en San José de la Vega, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional de Murcia María Marín, ha solicitado revisar los protocolos de detección de violencia de género. “Esto nos demuestra hasta qué punto es necesario seguir luchando contra la violencia machista”, ha declarado Marín, que ha enviado toda su solidaridad a Salma, la víctima de estos hechos, al tiempo que ha exigido a las autoridades “todo el apoyo a esta mujer valiente”.
En este sentido, Marín ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a las consejerías de Igualdad y de Salud del gobierno regional. “Esta mujer ya fue atendida hace unos meses después de una paliza en un centro sanitario, donde acudió acompañada por una cómplice de su secuestrador, y entonces no se activó ningún protocolo ni ninguna investigación”, ha denunciado la diputada.
Como consecuencia de esa brutal agresión Salma perdió varios dientes y la visión de un ojo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, no se indagó en las causas de la agresión. “Si algo ha fallado hay que revisarlo para que esto no vuelva a pasar”, ha concluido la portavoz morada.
