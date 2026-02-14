Enganchados al botiquín: el 40% de los mayores murcianos son pacientes polimedicados

Adiro, un antiagregante plaquetario indicado para evitar la formación de trombos; Deprax, cuyo principio activo es la trazodona y se usa para la depresión; Xeristar, utilizado para la ansiedad y el dolor neuropático, o Rivotril, una benzodiazepina usada para reducir los temblores, son solo cuatro de los cerca de una decena de medicamentos que toma a diario Ana María Martínez, una vecina de Murcia de 76 años considerada paciente polimedicada.

Al igual que esta usuaria, cerca del 40% de los mayores de 65 años de la Región de Murcia son pacientes polimedicados, ciudadanos que toman más de cinco medicamentos al día.

El envejecimiento de la población y el cambio demográfico, con la caída de los nacimientos, ha llevado a que cada vez haya más personas mayores. Un envejecimiento que lleva asociadas consecuencias directas en la salud.

Las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que actualmente el 20,4% de la población tiene más de 65 años y la previsión es que en 2055 esta cifra pueda superar el 30%. Esta tendencia lleva aparejado que el número de personas centenarias esté aumentando también de forma espectacular, llegando a multiplicarse por diez en las próximas décadas las 14.287 que hay en estos momentos en España.

El sumar años conlleva un desgaste para la persona y hace que aparezcan enfermedades crónicas, problemas del aparato locomotor y limitaciones funcionales que son cada vez más frecuentes, una situación que ha llevado a que la demanda de servicios sanitarios no haya dejado de aumentar en las últimas dos décadas.

Las cifras que maneja el Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre pacientes polimedicados en la Región de Murcia muestran que lo son el 39,05% de los mayores de 65 años, así como el 42,42% de las personas mayores de 80 años. En el segundo grupo, el de los grandes polimedicados –aquellos que toman más de diez fármacos diarios– está el 24,56% de los mayores de 65 años y el 38,49% de los mayores de 80 años.

Los medicamentos son fundamentales para tratar las enfermedades crónicas, pero en las personas mayores pueden convertirse en un factor de riesgo debido a varios motivos, entre los que destaca que la combinación de varios fármacos –la llamada polimedicación– puede aumentar los efectos adversos.

Además, las personas mayores no suelen incluirse en ensayos clínicos, lo que hace que se disponga de menos información sobre cómo les afectan los tratamientos; y los fármacos recomendados para adultos jóvenes no siempre aportan el mismo beneficio en edades avanzadas.

Salud informa de que los estudios realizados en la Región de Murcia muestran que tanto la polimedicación como las prescripciones potencialmente inadecuadas aumentan el riesgo de fragilidad. También se relacionan con más ingresos hospitalarios y más visitas a urgencias.

Para evitar estas situaciones, el Servicio Murciano de Salud ha incorporado herramientas en su sistema de prescripción para detectar tratamientos potencialmente inadecuados en pacientes vulnerables. Estas herramientas ofrecen recomendaciones para ajustar la medicación y reducir riesgos.

Revisión de tratamientos

«La revisión periódica de los tratamientos y la retirada de medicamentos innecesarios, conocida como deprescripción, es una estrategia clave para mejorar la calidad de vida y prevenir en fragilidad», señalan los responsables del SMS.

En estos casos, cuando los médicos de familia detectan una situación de riesgo en un paciente mayor polimedicado le derivan a los equipos de Geriatría que existen en los hospitales murcianos, unidades formadas por médicos y enfermeros especialistas que analizan la situación de estos pacientes y les realizan revisiones en profundidad con un seguimiento constante.

Por este proceso ha pasado Ana María, quien tras un periodo de caídas repetitivas está en seguimiento en Geriatría del Hospital Virgen de la Arrixaca.

«En la primera visita me hicieron varias pruebas y ejercicios, me midieron peso, estatura, tensión y recomendaron ejercicios y rutinas para realizar en casa y con los que reducir los peligros», explica.

A su vez, la doctora le revisó la medicación y cambió el tratamiento, reduciendo al máximo el consumo de benzodiazepinas. En la próxima revisión, las caídas se habían reducido de forma importante, según explica, y además de recomendarle el programa Otago de prevención de caídas le han propuesto entrar en un ensayo clínico que estudiará la fragilidad en mayores.

Benzodiazepinas, un riesgo

El enfermero especialista en Geriatría del equipo de la Arrixaca Carmelo Gómez reconoce que aunque con un mayor número de fármacos la probabilidad de padecer efectos adversos e interacciones farmacológicas aumenta, no lo es menos que a veces es necesario tomar más de cinco medicamentos. «No podemos olvidar que el aumento de la longevidad ha sido posible, entre otros factores, por el abordaje farmacológico de algunas enfermedades crónicas que antiguamente provocaban muertes prematuras. El problema quizás no sea tanto el número de fármacos, que también, como el tipo de estos», explica.

Entre ellos destaca, por ejemplo, el caso de las benzodiacepinas, cuyos efectos adversos son muy peligrosos para los mayores, y recuerda que «España es uno de los países del mundo donde más se consumen estos fármacos, lo que hace que su prescripción deba ser revisada».

Sobre la importancia de la consulta de Geriatría, Gómez detalla que «tanto los geriatras como los enfermeros especialistas conocemos profundamente los problemas de salud de las mayores relacionados con la administración de fármacos», por ello el geriatra siempre hace una revisión de la prescripción global de medicamentos y en la mayoría de las ocasiones se racionaliza dicho listado con la finalidad de reducir los efectos adversos manteniendo, si no aumentando, los efectos beneficiosos de la prescripción.

«Mientras, los enfermeros de Geriatría dedicamos mucho tiempo a hacer educación para la salud con los mayores resolviendo todas las posibles dudas en relación a su administración, paliando así los efectos adversos relacionados con otras circunstancias diferentes al fármaco. Formamos en la gestión de los pastilleros, en el uso cotidiano de alarmas para recordar cuando tomar la medicación, en la distribución de las tomas para no coincidir con ciertos alimentos que alteran los efectos de los medicamentos, entre otras muchas intervenciones», afirma.

Las mujeres toman más medicamentos que los hombres

Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad señalan que el 29,7% de las personas mayores de 65 años en España presenta polimedicación, un porcentaje que aumenta con la edad hasta el 44,7% entre los 85 y 94 años, tal y como recoge el informe sobre la Utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años, basado en datos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) correspondientes a 2023.

Sin embargo, las cifras presentan diferencias por sexo, siendo las mujeres las que presentan una mayor prevalencia de polimedicación (30,9%) frente a los hombres (28,3%), una diferencia especialmente acusada en los tramos de edad más avanzada.

Desde la Consejería de Salud murciana aclaran que las cifras nacionales y regionales no pueden compararse porque el Ministerio mide grupos de medicamentos -como antiinflamatorios- y el SMS mide directamente fármacos, como puede ser el ibuprofeno.

En términos de salud pública, el informe del Ministerio subraya que las personas polimedicadas presentan prevalencias mucho mayores de enfermedades crónicas respecto a la población no polimedicada. Por ejemplo, la insuficiencia cardiaca es siete veces más frecuente; la cardiopatía isquémica, casi cinco veces más, y la diabetes mellitus, tres veces más. También hay una relación directa entre edad y consumo de ciertos medicamentos.