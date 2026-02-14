ASSIDO celebra su Gala del 45º Aniversario con la asistencia de Vicente Del Bosque

La gala, concebida como una celebración colectiva, sirvió para conmemorar 45 años de historia compartida, avances sociales y transformación vital para cientos de personas y familias de la Región de Murcia. En un ambiente festivo y cercano, el evento combinó momentos de reconocimiento, música en directo, sorteos solidarios y numerosas muestras de afecto entre los asistentes.

El acto reunió a familias, personas usuarias, profesionales, colaboradores y representantes institucionales, y contó con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, entre otras autoridades.

Uno de los momentos más significativos y conmovedores de la gala fue el nombramiento de Álvaro del Bosque como Socio de Honor de ASSIDO. Este reconocimiento simboliza el vínculo profundo y natural que Álvaro mantiene desde hace años con la entidad y con muchas de las personas usuarias, con quienes ha compartido experiencias, encuentros deportivos y vivencias construidas desde la cercanía, la empatía y la autenticidad. Su presencia en ASSIDO siempre ha sido entendida como la de uno más, formando parte de esa comunidad que defiende la diversidad como un valor social irrenunciable.

Álvaro del Bosque estuvo acompañado por su madre y por su padre, Vicente del Bosque, seleccionador nacional y campeón del mundo, cuya asistencia aportó una dimensión especialmente humana y emotiva al encuentro. Con este gesto, ASSIDO cierra además un ciclo iniciado años atrás con el nombramiento de Vicente del Bosque como Socio de Honor, reforzando simbólicamente los lazos de afecto y complicidad que unen a la familia Del Bosque con la gran familia ASSIDO.

En el transcurso del acto también se presentaron los Embajadores de ASSIDO 2025, distinción que este año recayó en Anabel Hernández y José Manuel Puebla, en reconocimiento a su cercanía, sensibilidad y compromiso con la inclusión. Asimismo, ASSIDO quiso agradecer públicamente el apoyo continuado de Talentismo, María José Ortiz, Fundación GMP, y Pedro Rivera, distinguidos como Amigos de la entidad por su implicación y confianza en los proyectos que la asociación desarrolla.

El presidente de ASSIDO, Víctor Martínez López, destacó que esta celebración “representa mucho más que un aniversario: es el reflejo de 45 años de esfuerzo, de derechos conquistados y de personas que han abierto camino hacia una sociedad más justa, accesible e inclusiva”.

El evento tuvo carácter benéfico y la recaudación obtenida irá destinada a reforzar y mejorar los programas, servicios y actividades que ASSIDO desarrolla en ámbitos clave como la atención temprana, la formación, el empleo, la vida autónoma, el arte y el apoyo a familias.