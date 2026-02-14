Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados

Los días de fuerte viento que la borrasca Nils trajo hasta la Región de Murcia están contados. A Nils le queda de vida lo que dura el fin de semana. Pero no se va a ir sin luchar, porque para este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta naranja vientos de hasta 90 km/h en casi toda la Comunidad, a excepción del Campo de Cartagena y Mazarrón, que es amarilla.

Este San Valentín será uno de los más huracanados que se recuerdan. El parte meteorológico, en esta misma línea, también indica avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral regional, con la salvedad de Lorca y Águilas, que no están en alerta por olas de 3 metros de altura.

El territorio murciano no espera episodios de lluvias importantes en ninguna parte, aunque no descarta precipitaciones débiles en las sierras del Noroeste durante la mañana, según la Aemet. A su vez, indica que la cota de nieve se sitúa en los 1.000 metros. Esto provocará que las temperaturas sigan descendiendo ligeramente.

El sábado será el punto más bajo de unas temperaturas que volverán a subir, describiendo una 'V', hasta recuperar los chocantes días de calor que estábamos teniendo este mes de febrero. Cabe destacar, que solo en contadas ocasiones, la Región de Murcia ha vivido episodios durante este mes en los que el calor sea la antesala de un frío gélido, como pasó en 1956.

No obstante, la jornada del sábado registrará valores más o menos habituales a los de la época: en Caravaca de la Cruz, oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 13 grados de máxima. En Cartagena, la jornada dejará una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados. En Lorca, los termómetros marcarán 8 grados de mínima y 17 grados de máxima. En Murcia, se registrará una mínima de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados. Por último, en Yecla, las temperaturas se situarán entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima.

La borrasca Oriana mantendrá temperaturas bajas el domingo

El domingo será la víspera de la vuelta del calor primaveral en la Región de Murcia. El último día de respiro antes de que los mercurios de la Comunidad decidan subir al unísono hasta que rocen los 30 grados, concidiendo con la marcha de Nils y la llegada de Oriana.

La Agencia destaca que se desarrollará "con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas". Por fortuna, las mínimas irán en descenso, moderadamente, mientras que las máximas ascenderán. Tampoco descarta la Aemet, rachas muy fuertes ocasionales en el Noroeste y el Altiplano de madrugada. De ahí, el aviso amarillo de 00.00 a 5.00.

En Caravaca de la Cruz, los termómetros se moverán entre los 3 grados de mínima y los 19 grados de máxima. En Cartagena, la jornada dejará una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. En Lorca, se registrarán 6 grados de mínima y 20 grados de máxima. En Murcia, se alcanzarán los 22 grados de máxima, con una mínima de 10 grados. Para finalizar, en Yecla, las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 15 grados de máxima.

El lunes regresa la primavera a la Región de Murcia

La primavera en la Región de Murcia no empieza el 20 de marzo, como en el resto de provincias (con permiso de Almería). Los días de calor que la Comunidad vive y que este lunes vivirá adelantan un clima de temperaturas altas que recuerdan más a junio que a febrero.

La semana que viene iniciara con máximas en ascenso, salvo en el litoral, que por su cercanía al mar los mercurios se suavizan. El punto más caliente de la Región estará en la capital del Segura: Murcia llegará hasta los 26 grados de máxima y a los 13 de mínima.

En el resto del territorio alcanzarán máximas similares: En Caravaca de la Cruz, los termómetros oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 23 grados de máxima. En Cartagena, se esperan 9 grados de mínima y 20 grados de máxima. En Lorca, la jornada registrará 9 grados de mínima y 25 grados de máxima. Por último, en Yecla, los valores se situarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima.