5.600 viviendas de la Región salen del alquiler vacacional

Irene Jódar, diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, afirmó ayer que, gracias al registro único de alquiler, una herramienta creada por el Gobierno de España, 5.600 viviendas de la Región de Murcia han salido del mercado del alquiler vacacional y de la especulación para convertirse en pisos de alquiler para los jóvenes.

«Esta semana hemos conocido que el número de viviendas turísticas en España ha descendido en seis meses en más de 50.000», señaló Jódar en rueda de prensa. «Esto se debe a la implantación del registro único de alquiler, una herramienta creada por el Ministerio de Vivienda que obliga a los propietarios de pisos turísticos a pedir al Registro de la Propiedad un número identificativo de su vivienda para poder publicar el alojamiento en cualquier plataforma web», explicó.

La diputada socialista señaló que el objetivo es acabar con los pisos turísticos ilegales, así como el fraude en los alquileres de temporada. Y es que, apuntó, «según los últimos datos del Ministerio, desde julio del año pasado se han recibido más de 400.000 solicitudes de registro de alquiler turístico y de arrendamiento de temporada, y aproximadamente el 21 % del total han sido rechazadas».

Jódar insistió en que el Gobierno de España está tomando medidas para resolver el problema de la vivienda, «mientras que el Gobierno regional de López Miras no solo no ofrece ninguna solución, sino que se opone a las propuestas del PSOE de la Región de Murcia para facilitar el acceso a la vivienda».

«Francisco Lucas ha ofrecido a López Miras un decálogo de medidas necesarias, claras, viables y consensuadas para incorporar al Proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional. Pero López Miras se opone sin ni siquiera haber leído estas medidas. Por más que le hemos preguntado, todavía no ha explicado a la ciudadanía de qué medidas está en contra y por qué. Lleva toda la semana dando vueltas sin darnos una respuesta en firme», se lamentó Jódar

«¿Qué le parece mal a López Miras?», continuó la diputada. «¿Una ayuda de 36.000 euros para jóvenes y familias para la compra de su primera vivienda? ¿Que el suelo y la vivienda públicos siempre sean públicos? ¿Le parece mal que haya un aval joven que cubra el precio de la fianza del alquiler? ¿Acaso no quiere poner tope al precio del alquiler declarando zonas tensionadas y cumplir así la Ley de Vivienda nacional? ¿Le parece mal hacer deducciones fiscales a jóvenes menores de 36 años que vivan de alquiler?».

Finalmente, la socialista recalcó que el PSOE de la Región de Murcia está dispuesto a trabajar para ayudar a los jóvenes y a las familias en materia de vivienda, «pero no sabemos qué hace el PP de López Miras».

«El Partido Popular de la Región de Murcia tiene las políticas de vivienda paralizadas, metidas en un cajón y sin darnos una respuesta clara y justificada sobre las propuestas que ha hecho nuestro secretario general Francisco Lucas. Mientras, el Gobierno de España actúa y toma medidas que, además, ya han dado sus frutos, como regular los pisos turísticos con la puesta en marcha del registro único de alquiler», conluyó Jódar.