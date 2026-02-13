La izquierda no da un respiro al Gobierno regional con la vivienda: "La pelota está en su tejado"

Si algo quedó claro en la sesión de control al Gobierno de la Región de Murcia de este jueves es que la futura Ley de Vivienda Asequible no nacerá del consenso entre los dos grandes partidos. El pleno estuvo regado de preguntas e interpelaciones dirigidas tanto el presidente autonómico, Fernando López Miras, como al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. No faltaron ni las amenazas de ir a los tribunales, y no es la primera vez que ocurre.

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, preguntó a López Miras sobre su opinión sobre el decálogo de medidas del Partido Socialista para facilitar el acceso a la vivienda, denunciando que, en los últimos ocho años, su Gobierno "no ha hecho ni una sola vivienda pública" y que la Región es líder en subida del alquiler, con un incremento del 17% en 2025.

Tras la reprimenda, le advirtió que si el anteproyecto en el que trabaja su consejero de Fomento no incorpora las medidas propuestas por el PSRM, "con dotación, calendario y objetivos verificables", no contará con el apoyo de los socialistas. "La pelota está en su tejado", le insistió Fernández, como si no supiera que la ley la puede negociar el PP solamente con Vox, un partido que no le va a exigir, para empezar, que cumplan con la Ley estatal de Vivienda para poder implantar las zonas tensionadas que limiten la subida de los alquileres.

Estamos de acuerdo con las propuestas que han copiado del PP en el Plan Estatal de Vivienda Fernando López Miras — Presidente regional

El presidente López Miras no se anduvo por las ramas: "Estamos de acuerdo con aquellas propuestas que han copiado del Partido Popular en el Plan Estatal de Vivienda y estamos en desacuerdo con aquellas que han copiado de su ley con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña". Además, le dijo que le "parece mal que desde que gobierna Pedro Sánchez el precio de la vivienda haya subido un 50% y un 18% el alquiler, y que se anunciaran más de 800 viviendas en La Carraclaca, en Lorca, y no haya ninguna".

"Me parece mal la política del humo y del ruido", prosiguió el jefe del Ejecutivo, echándole en cara que su grupo parlamentario no propuso ninguna idea durante la ronda de contactos del consejero de Fomento para recoger aportaciones con las que enriquecer el Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible y, que a dos días antes de celebrarse este Pleno, el PSOE le mandara una carta con su decálogo de medidas en materia de vivienda, a la vez que lo remitía a los medios de comunicación. "Quieren que hoy (ayer), en cuatro minutos, les resuelva la negociación de la Ley de Vivienda en este debate", criticó López Miras.

Durante las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno, el diputado socialista Miguel Ortega quiso saber por qué el consejero Jorge García Montoro lleva desde el mes de marzo de 2025, hace casi un año, sin responder las solicitudes de información sobre el bono del alquiler joven que su grupo parlamentario ha ido registrando en la Cámara. Hasta le hizo entrega del listado de preguntas sin contestar. En su opinión, "lo hace porque es incapaz de inventarse nada medianamente creíble".

Ortega entrega al consejero de Fomento una lista de preguntas escritas sin responder. / PSRM

Fue más allá el parlamentario cuando le advirtió de que, si el consejero no responde durante los próximos días, el PSOE acudirá a los tribunales. "Es ilegal que esté vulnerando los derechos de la representación de parte de la ciudadanía en esta Cámara para tapar su negligente gestión", añadió. Se refería a la polémica que se creó el pasado mes de noviembre cuando la Consejería de Fomento denegó de forma masiva las solicitudes de jóvenes que deseaban beneficiarse del bono alquiler joven, alegando "falta de crédito presupuestario".

García Montoro se comprometió a revisar el listado entregado por Ortega, pero aseguró que "el verdadero problema" de la iniciativa del bono alquiler no era otro que el "laberinto burocrático" por el cual los jóvenes eran incapaces de cumplir los requisitos exigidos por el Gobierno de España. "De las 4.776 solicitudes, solo 1.600 las cumplían", aseguró. Asimismo, se quejó de que el Ejecutivo central se negó a que la Consejería utilizara los remanentes de otras ayudas similares para redotar el bono alquiler. "Son especialistas en crear escasez", lamentó.

"En el Gobierno de España son especialistas en crear escasez" Jorge García Montoro — Consejero de Fomento e Infraestructuras

El último embate de la izquierda sobre vivienda llegó en el turno de las interpelaciones, cuando Podemos incidió en la denegación de ayudas al alquiler para jóvenes, a pesar de que esta medida está financiada con fondos estatales. "Hay que ser estafadores para jugar así con la gente joven", señaló la portavoz de Podemos, María Marín, quien se preguntó "a dónde se han llevado las ayudas para el alquiler". Tras denunciar que, aún no ha salido la nueva convocatoria que prometieron, se dirigió a los jóvenes murcianos: "Se están riendo en vuestra cara".

García Montoro insistió en que se repartieron todas las ayudas posibles mientras hubo presupuesto disponible y culpó de la situación al "castigo terco y obstinado de Sánchez a los jóvenes murcianos".

Abandono Educativo Temprano

Antes de atacar al Ejecutivo autonómico con las ayudas al alquiler, la portavoz morada se dirigió a López Miras para pedirle cuentas por los malos datos de abandono educativo temprano (AET), que alcanzan al 20,6%, ocho puntos por encima de la media nacional. Este indicador muestra el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no sigue ningún tipo de formación.

"¿Por qué se empeñan en destrozar nuestro sistema educativo? La derecha y la ultraderecha siempre han querido a un pueblo ignorante, sumiso, sin cultura, manipulable y ahora también racista", le recriminó.

López Miras achacó el incremento a que los jóvenes han optado por trabajar en lugar de formarse, aunque indicó que el Gobierno regional "va a seguir ofreciendo opciones", como aumentar los grados básicos y medios de FP "como alternativa de formación para quienes optan por una salida laboral".

El viceportavoz del Grupo Socialista, Juan Andrés Torres, también pidió explicaciones al consejero de Educación, Víctor Marín, durante la sesión de control. Según él, las cifras son "un drama cuyos únicos culpables" están en el Ejecutivo autonómico, donde residen las competencias de enseñanza.