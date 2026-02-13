Temporal
El viento provoca la caída de un árbol de grandes dimensiones en Totana y cierra instalaciones deportivas en Murcia
La Región de Murcia se encuentra en alerta naranja por fuertes rachas de viento durante el viernes y el sábado
La borrasca Oriana vuelve a dejar otro episodio de importantes rachas de viento durante este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en gran parte de la Reión de Murcia durante la jornada de este viernes y, especialmente en la del sábado, cuando se espera que el viento alcance rachas de hasta 90 km/hora. De cara al domingo también se ha anunciado el aviso amarillo en las comarcas del Noroeste y el Altiplano. En el litoral, el temporal marítimo también mantiene el nivel naranja, con viento del suroeste de hasta 80 km/h y olas de entre 4 y 5 metros.
Durante la jornada del viernes, el viento ya se ha dejado notar, provocando incidencias relacionadas con la caída de árboles y el cierre de instalaciones deportivas, además de la suspensión de diferentes actos y actividades de Carnaval . En Totana se ha producido la caída de un árbol de grandes dimensiones, impactando contra los turismos aparcados en el lateral de la avenida Rambla de La Santa.
En la tarde del viernes, el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado, como medida de prevención, el cierre de instalaciones deportivas municipales durante el sábado. Según indican, hoy viernes 13 de febrero las instalaciones deportivas municipales permanecerán abiertas, si bien desde la Concejalía se recomienda a los usuarios extremar las precauciones y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias durante el desarrollo de las actividades. Además, de cara al sábado se activa el Plan Territorial de Protección Civil del municipio de Murcia (PEMU) en fase de preemergencia de 6:00h a 18:00h.
El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que "la prioridad del Ayuntamiento de Murcia es la seguridad de los murcianos. Ante una situación de alerta meteorológica por viento, debemos actuar con responsabilidad y anticipación, siguiendo siempre las recomendaciones de los organismos oficiales". Asimismo, ha añadido que "agradecemos la comprensión y colaboración de los clubes, deportistas y usuarios de las instalaciones municipales ante estas medidas preventivas".
Desde la Concejalía de Deportes se recomienda a la población estar atenta a la evolución de la situación meteorológica y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura