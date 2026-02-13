El viento provoca la caída de un árbol de grandes dimensiones en Totana y cierra instalaciones deportivas en Murcia

La borrasca Oriana vuelve a dejar otro episodio de importantes rachas de viento durante este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en gran parte de la Reión de Murcia durante la jornada de este viernes y, especialmente en la del sábado, cuando se espera que el viento alcance rachas de hasta 90 km/hora. De cara al domingo también se ha anunciado el aviso amarillo en las comarcas del Noroeste y el Altiplano. En el litoral, el temporal marítimo también mantiene el nivel naranja, con viento del suroeste de hasta 80 km/h y olas de entre 4 y 5 metros.

Durante la jornada del viernes, el viento ya se ha dejado notar, provocando incidencias relacionadas con la caída de árboles y el cierre de instalaciones deportivas, además de la suspensión de diferentes actos y actividades de Carnaval . En Totana se ha producido la caída de un árbol de grandes dimensiones, impactando contra los turismos aparcados en el lateral de la avenida Rambla de La Santa.

En la tarde del viernes, el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado, como medida de prevención, el cierre de instalaciones deportivas municipales durante el sábado. Según indican, hoy viernes 13 de febrero las instalaciones deportivas municipales permanecerán abiertas, si bien desde la Concejalía se recomienda a los usuarios extremar las precauciones y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias durante el desarrollo de las actividades. Además, de cara al sábado se activa el Plan Territorial de Protección Civil del municipio de Murcia (PEMU) en fase de preemergencia de 6:00h a 18:00h.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que "la prioridad del Ayuntamiento de Murcia es la seguridad de los murcianos. Ante una situación de alerta meteorológica por viento, debemos actuar con responsabilidad y anticipación, siguiendo siempre las recomendaciones de los organismos oficiales". Asimismo, ha añadido que "agradecemos la comprensión y colaboración de los clubes, deportistas y usuarios de las instalaciones municipales ante estas medidas preventivas".

Desde la Concejalía de Deportes se recomienda a la población estar atenta a la evolución de la situación meteorológica y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.