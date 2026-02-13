La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada

A pesar de estar casi cuatro años cerrada sin que pase ningún tren y con la incertidumbre de cuándo podrá volver a reabrir una vez que los distintos plazos dados (hasta ahora) no se han cumplido, la línea ferroviaria de Cartagena-Chinchilla que unía la Región de Murcia con Madrid por su 'conexión natural y tradicional' -tanto para pasajeros como mercancías- sumará nuevas obras.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado recientemente los trabajos para reponer y mejorar el sistema de drenaje en un tramo de casi 630 metros de la vía a la altura de la estación de Ulea... y a un precio nada desdeñable: 714.000 euros (IVA incluido).

Los trabajos, que se han asignado a la empresa madrileña de obra civil Coymal para que los acometa en un plazo de seis meses, se ejecutarán entre los puntos kilométricos 427+100 al 427+730 de la línea. El objetivo es realizar una nueva "obra de drenaje transversal" para sustituir la actual que se encuentra totalmente "soterrada e inservible a día de hoy".

En concreto, la documentación de Adif señala que el proyecto de construcción, que aunque se ubica en el término municipal de Ulea está entre Blanca, Abarán y Archena, comprende la estabilización de un terraplén que ha sufrido el desprendimiento de parte del talud aguas arriba debido al soterramiento de la obra existente y por la que se tuvo que limitar la velocidad de circulación a 30 km/hora en este tramo.

Coymal ejecutará los trabajos en seis meses para reemplazar la infraestructura que limitaba la velocidad a 30 km/h

El proyecto contempla la construcción de una nueva plataforma ferroviaria con el ancho suficiente para mantener una vía única sin electrificar. Para evitar la expropiación de terrenos colindantes, se levantará un muro de contención de escollera en la parte superior del talud, lo que permitirá además habilitar un camino paralelo para labores de mantenimiento, tal y como consta en el documento de pliegos técnicos de Adif.

Vista aérea del tramo en el que se van a acometer las obras en los próximos meses. / L. O.

Varios años con el proyecto sobre la mesa

La primera documentación para llevar a cabo esta obra se publicó en noviembre de 2022, pero no fue hasta abril del pasado año cuando apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del proyecto para que las empresas interesadas pujasen. De las dos que pujaron, Adif ha seleccionado finalmente hace unos días a Coymal para hacer los trabajos por ser la oferta que más se ajusta a lo requerido por casi 590.000 euros sin tener en cuenta el IVA, que añadiéndolo llega a los 714.000 mencionados anteriormente.

En cuanto al drenaje, se instalará un nuevo tubo de hormigón armado de dos metros de diámetro, que se colocará bajo la vía sin necesidad de abrir una gran zanja en superficie, junto a la actual obra de drenaje que se encuentra soterrada.

Los técnicos de Adif defienden que el objetivo es "aumentar la seguridad y el riesgo en la red ferroviaria"

Esta solución se ha elegido porque permite ejecutar los trabajos con menor afección al tráfico ferroviario: la alternativa, instalar un marco de hormigón mediante excavación a cielo abierto, habría obligado, explican los técnicos de Adif, a realizar una intervención mucho más compleja, incluyendo el sostenimiento provisional de la vía durante más de diez metros mientras circulan los trenes.

El objetivo principal es el de "aumentar la seguridad, eliminar las limitaciones temporales de velocidad y el riesgo en la red ferroviaria, eliminado el riesgo de tener un talud que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad por las dimensiones y el riesgo de las escorrentías de las aguas que pueda dañarlo con el tiempo".

Talud aguas abajo del terraplén. / Adif

En mitad del lío político

Esta nueva obra llega justo cuando en las últimas semanas la recuperación de la línea ferroviaria Cartagena–Chinchilla cerrada desde febrero de 2022 ha vuelto a tomar fuerza después de que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente enviase una carta a Consumur (propulsora de la comisión junto a Castilla la Mancha y Andalucía para recuperar la línea Cartagena-Chinchilla) condicionando su reapertura a la decisión de las operadoras y situando la electrificación de la vía al menos hasta el año 2040.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se comprometió entonces a que la línea reabriese antes de finales de año. Si no se logra, los populares ya lanzaron este miércoles el órdago de que el socialista dimita si no está operativa antes de que culmine 2026.

También el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantenía recientemente un encuentro con el presidente de Consumur, Roberto Barceló, para sumarse a las reivindicaciones de la comisión mientras que en la Asamblea Regional esta misma semana se sacaba adelante una declaración institucional propuesta por el PP con el apoyo de todos los grupos políticos para exigir la reapertura de esta línea férrea.