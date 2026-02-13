Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956

Nadie esperaba en enero de 1956 que la Región de Murcia, junto al resto del país, viviera el mes de febrero más frío de toda su historia. De hecho, se recuerda cómo la gente de entonces comentaba que no estaba haciendo mucho frío. Se extrañaban, incluso.

Prueba del agradable clima que estaba haciendo en la Comunidad fue la floración de muchos árboles frutales en las zonas agrícolas. Ningún experto vaticinó una invasión de frío tan potente como la que heló ríos en Aragón o como la que pintó de blanco las ciudades de Murcia y Cartagena.

La A-30 en sentido Cartagena completamente nevada en 2017. / Marcial Guillén

Un festival de hielo y nieve

A finales del año 1955, la Región de Murcia ya había registrado alguna tímida nevada en las zonas altas del territorio. A lo largo del mes de enero, fueron sucediendo días con bajas temperaturas, las habituales para la época. Sin embargo, hacia finales del mismo mes, los vientos de poniente soplaron muy cálidos, culpables de causar la floración precoz de muchas especies vegetales.

Fue entonces, con la entrada de febrero, cuando la cosa se puso seria. De forma sorpresiva, desde el día 1 comenzó el festival de hielo y nieve en las ciudades de la Región. El país soportó en febrero de 1956 hasta tres oleadas de aire frío, siendo la segunda, ocurrida a partir del 11, la más intensa de las registradas en España en el siglo XX y hasta la fecha.

La zona más castigada por las bajas temperaturas fue Cataluña. En concreto, en la zona del Estany Gento (Lérida) se registró -32 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trató de la mínima más baja alcanzada en el Banco Nacional de Datos Climatológicos.

Nevada en Murcia en 2017. / L. O.

Una media de -3 grados de mínima en Murcia

Las cifras que detectaron los mercurios de ese mes parecen increíbles a día de hoy. La situación meteorológica de los días 11 y 12 de febrero mostró "una profunda borrasca de 992 hectopascales (hPa), situada en el Golfo de Génova acoplada con un anticiclón de 1042 hPa sobre Islandia, que canalizaban una masa de aire muy fría, de origen polar siberiano", indicó la Aemet.

El organismo, a modo de efeméride, publicó en su web los datos registrados aquel gélido mes y clasificó por provincias cuál había sido la temperatura mínima mensual de Murcia: -3 grados.

Los cultivos se echaron a perder

Las consecuencias de las heladas fueron fatídicas para el campo murciano. 1956 fue catastrófico para la agricultura regional. No solo supuso la pérdida de las cosechas de ese año (como fue el caso de la naranja), sino que también provocó la muerte de muchos árboles (incluso olivos centenarios).

De acuerdo con la agencia, "las oleadas de aire polar continental de origen siberiano llegaron con un contenido de humedad muy bajo, lo que dio lugar a que se generalizaran las denominadas 'heladas negras', causadas por masas de aire tan secas que no producen la típica escarcha de las noches invernales, por lo que la helada no se aprecia visualmente, aunque sus efectos sobre los frutales y los cultivos son desastrosos".