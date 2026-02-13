La Ley de Ciencia de la Región agilizará los trámites para ensayos y pruebas de prototipos

Agilizar los trámites de los ensayos y pruebas de prototipos necesarios para que los avances logrados en el laboratorio lleguen lo antes posible a las empresas y la sociedad. Este es uno de los principales objetivos de la nueva Ley de Ciencia que tramita el Gobierno regional y sobre la cual el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, informó este viernes a los rectores de la Universidad de Murcia (UMU), Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) durante la reunión del Consejo Interuniversitario.

Los avances en las futuras leyes de Ciencia y de Universidades han centrado parte del encuentro, en el que Vázquez ha detallado que la Ley de Universidades ya se encuentra en su última etapa antes de su remisión a la Asamblea Regional, mientras que la de Ciencia "está cercana a iniciar su fase de consulta pública para que se puedan hacer las aportaciones por parte de instituciones, de personas, de asociaciones y academias con el objetivo de seguir avanzando".

Sobre la Ley de Ciencia, el responsable de la Consejería ha detallado a los miembros del Consejo Interuniversitario sus principales líneas, entre las que se encuentran que "la ciencia esté mucho más cerca de la transferencia del conocimiento, que las publicaciones estén más cerca, también de las patentes y de la protección del resultado de la propiedad intelectual e industrial. Se busca aproximar la colaboración público-privada, avanzar en los campos de regulación de pruebas para que puedan hacer los ensayos con más flexibilidad".

La Ley de Universidades está a punto de ser remitida a la Asamblea

La futura Ley de la Ciencia de la Región de Murcia también buscará el fomento de las vocaciones STEM y la investigación. Además, impulsará la denominada ciencia abierta, es decir, "que todos los ciudadanos puedan acceder a los avances científicos y a los datos que se generan a partir de esos avances".

Sobre esta norma, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, se ha mostrado satisfecho de que "la Administración regional esté dando los pasos necesarios y esperamos que las empresas también den los que les corresponden", al tiempo que considera fundamental que se avance en la simplificación en los trámites y procedimientos, por ejemplo, de los prototipos o proyectos de carácter experimental, "que son los que muchas veces retrasan el inicio de los proyectos".

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, también reconoce que Ley de la Ciencia "nos ayudará a ganar en agilidad y eficiencia".

Por su parte, el rector de la UMU, José Luján, se refería a la tramitación de los nuevos estatutos de la Universidad de Murcia, que se encuentran en estos momentos en los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y de cuya aprobación definitiva depende la convocatoria electoral de la institución universitaria, que se prevé para las próximas semanas. Luján afirma que "las cosas hay que hacerlas con tranquilidad" y se ha referido a una canción de Elvis en la que se menciona que 'solo los locos se apresuran' para señalar que "una semana más o menos no implica nada, ya que en pocos meses o semanas tendremos elecciones y un nuevo rector en la Universidad de Murcia".

Juan María Vázquez recuerda que se está siguiendo el procedimiento y que se cuenta con un plazo de cuatro meses para que los estatutos sean aprobados en el Consejo de Gobierno.

Máster en Inteligencia de Negocios y Analítica

El Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia ha aprobado este viernes en la reunión ordinaria de su Comité Académico dar luz verde al Máster Universitario en Inteligencia de Negocios y Analítica para la Administración de Empresas. "Una de las prioridades del Gobierno regional es seguir adecuando la oferta académica de las universidades a las demandas del mercado laboral, al tiempo que responda a los intereses, expectativas y aspiraciones de los futuros estudiantes universitarios. Las universidades juegan un papel clave en el desarrollo del talento de nuestros jóvenes y contribuyen al modelo productivo de la Región" asegura el consejero.

Además de la creación del título asociado a la UMU, el consejo también aprobó la extinción de cuatro másteres, tres de la Universidad Politécnica de Cartagena (Patrimonio Arquitectónico, Ingeniería Telemática y Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas) y uno de la Universidad Católica San Antonio (Trastornos de la Voz, el Lenguaje y la Comunicación).