Una hamburguesa de arroz de caldero: el nuevo plato inspirado en el Mar Menor que podrás comer en Murcia

El mundo de las hamburguesas es tan amplio como quiera la imaginación. Y en la Región de Murcia no falta ninguna de las dos cosas: ni las hamburguesas ni el ingenio. Prueba de ello es la nueva creación del Restaurante FBI, que mezcla una de las recetas más famosas del Mar Menor con las hamburguesas.

El local murciano, que suele preparar platos especiales cada mes, ha elaborado una de las hamburguesas más chocantes jamás vistas en la Comunidad para febrero. Situado en el barrio de Santiago y Zaraíche, en concreto en la calle Periodista Encarna Sánchez, 10, tiene una carta de lo más variada, en cuanto al "bocadillo estadounidense".

Puedes empezar, puedes encontrar desde sus nuevas patatas fritas calabresas hasta la ensalada césar, pasando por tres tipos distintos de nachos. Además, también dispone de menú infantil, vegano y XL, para los que vengan con hambre. En este último, cualquier pieza de carne de 150 gramos, pasa a 200.

Para el final se guarda dos apartados, todos de hamburguesas: las elegidas y las clásicas. En el primer grupo destacan platos como la Wilson Fisk (villano de Marvel), "una carne de 200 g de chuletón sobre tomate confitado con chipotle, crispy bacon y napada con una emulsión de yema de huevo y cebollino", o la Mejor Cheeseburger de España 2022, que se compone de "200 g de chato murciano entreverada y gratinada con queso cheddar mil red, tomate, coleslaw de puerro y cubierta con salsa de ñora acabando con panceta asada".

En el segundo grupo, podemos encontrar burgers como la de Tony 'El Gordo', elaborada a base de "200gr de vaca 'dry age', tomate en rodaja, cheddar, BBQ casera, crujiente de cebolla, bacon y huevo frito" o la de Jessica Jones, confeccionada sobre 150 g de vacuno, doble de cheddar, gouda al romero y base de tomate rallado".

La famosa hamburguesa de arroz de caldero / FBI

Con todos ustedes: la hamburguesa de caldero

El restaurante FBI ha pensado en la laguna salada para cocinar su burger especial del mes. Le ha dado el nombre 'S. O. S.Mar Menor' y ha escogido algo tan marmenorense como el arroz de caldero.

¿Y cómo se mete el arroz en una hamburguesa? Ellos lo han conseguido y, junto al "arroz meloso de caldero", han seleccionado los siguientes ingredientes: "Langostino sobre alioli de perejil con ralladura de limón, 'napada' con salsa americana, todo ello entre pan brioche salado aromatizado con chipotle".

El restaurante abre de miércoles a domingo y esta pieza tan especial y tan murciana cuesta 20 euros.