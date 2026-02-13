Globalización y clima, amenazas para la salud: crecen los casos de dengue y paludismo en la Región

Los casos de dengue y de paludismo o malaria se están incrementando de forma considerable en la Región de Murcia, una realidad en la que tienen un peso importante los movimientos de población y los cambios que se están dando en los patrones climáticos.

Los cambios meteorológicos en las distintas regiones está condicionando el comportamiento y reproducción de las poblaciones de los artrópodos que intervienen en la transmisión de enfermedades, como son los mosquitos, las garrapatas, las pulgas o los piojos. A esto se unen también los movimientos de población propios de la globalización, con un incremento del turismo, las migraciones o los desplazamientos por motivos laborales.

Zonas de origen de los casos de dengue y paludismo detectados en Murcia. / L.O.

Estas son las causas que hay detrás de la mayor parte de los diagnósticos realizados en el último año en la Región de Murcia por los servicios sanitarios, según recoge el informe que publicado este mes de febrero por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud sobre 'Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores en la Región de Murcia 2024', un trabajo en el que se detalla que entre estas enfermedades importadas con actividad en la Región destacan el dengue y el paludismo, así como la leishmaniasis -con actividad endémica en la Región y en todo el Levante-. El dengue con un aumento de casos en un año del 125% y el paludismo con un incremento del 54% respecto al año anterior.

En la actualidad hay doce enfermedades transmitidas por artrópodos que se encuentran sujetas a vigilancia, aunque Epidemiología sostiene que durante 2024 no se detectaron en la Región casos de chikungunya, encefalitis transmitida por garrapatas, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, fiebre recurrente transmitida por garrapatas, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad por virus del Zika o enfermedad de Lyme.

No obstante, sí que "la mayor parte de las enfermedades en este grupo han mostrado un incremento de la notificación acumulada desde 2016 -excepto el chikungunya-", alcanzando el dengue, la leishmaniasis y el paludismo en 2024 las cifras máximas de la serie histórica 2016-2024.

Dengue El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquitoinfectado. Los síntomas pueden ir desde una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacional, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, mientras que en el hemisferio Norte ocurren mayormente en la segunda mitad.

En el caso del dengue, la Región de Murcia registró en 2024 un total de 18 casos frente a los ocho de 2023, los nueve de 2022 o los cuatro de 2021. Los expertos también destacan que el 22% de los pacientes notificados requirieron ingreso hospitalario, frente al 50% que precisó hospitalización entre 2018 y 2023, no registrándose fallecidos por este motivo en el último año.

Los países de procedencia más frecuentes de los casos de dengue detectados en la comunidad en 2024 fueron Paraguay, Chile, Maldivas, Cuba e Indonesia y entre los motivos más frecuentes de visita a esos países entre los afectados se situaron el turismo (8 casos); visitas familiares (8); y trabajo temporal (2). Además, el cien por cien de los casos de la Región en ese periodo fueron importados.

La presencia de mosquito tigre en España y en Murcia debido al aumento de temperaturas está propiciando en los últimos años la aparición de brotes autóctonos de dengue como el ocurrido en 2024 en Tarragona con ocho casos o el de 2018 en la Región de Murcia, con cinco afectados.

Paludismo El paludismo (o malaria) es una enfermedad potencialmente letal transmitida a los humanos por algunos tipos de mosquitos. Se da sobre todo en países tropicales. Se trata de una enfermedad prevenible y curable. Los síntomas pueden ser leves o potencialmente letales. Los síntomas leves son fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Los graves son fatiga, confusión, convulsiones y dificultad para respirar. El paludismo puede prevenirse evitando las picaduras de mosquitos y con medicamentos.

Sobre el paludismo, Epidemiología detalla que en 2024 se diagnosticaron 17 casos en la Región de Murcia, con un aumento considerable frente a los 11 de 2023. Por zonas básicas de salud, estos pacientes se concentraban principalmente en el área metropolitana de Murcia. En cuanto a los países de procedencia de los casos, los más habituales fueron Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Mali y Burkina Faso.

Para hacer un seguimiento lo más fiable posible y que no queden casos sin registrar, desde Epidemiología insisten en la importancia de comunicar a los centros asistenciales la existencia de un riesgo elevado entre su población de referencia para incrementar el grado de sospecha clínica entre los profesionales y que estos no bajen la guardia.

Dos contratos para extremar la vigilancia

La Consejería de Salud licitó el pasado año 2025 dos contratos de larga duración para realizar actividades de captura de artrópodos vectores en todos los municipios y el análisis de los ejemplares, una vigilancia entomológica y asesoría científico-técnica que se lleva a cabo junto a la Universidad de Murcia (UMU).

De esta forma, "tenemos un monitoreo en continuo de posibles vectores con patógenos y además, ante casos de arbovirosis (dengue , zika, chikungunya, virus del Nilo, leismaniasis, toscana...) tras la notificación por parte de Epidemiología, se lleva a cabo una vigilancia ambiental alrededor del caso con actividades de muestreo de ejemplares y posterior análisis de patógenos en los ejemplares capturados", explica Salud.