Fundación Chinguetti, distinguida por el Colegio de Dentistas de la Región

El Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia ha celebrado este viernes su gala anual con motivo de la festividad de Santa Apolonia, patrona de los dentistas. En el acto, que se ha celebrado en el Hotel Nelva, el presidente de la institución, Pedro Caballero, ha hecho entrega de la medalla de oro a la Fundación Chinguetti, entidad benéfica que ha construido y equipado el Hospital de La Fraternidad en Chinguetti (Mauritania), un centro sanitario que proporciona servicios médicos esenciales a la población local, atendiendo a 15.000 pacientes todos los meses, incluyendo programas de formación.

Además, los dentistas murcianos han aprovechado para reconocer como colegiada de honor la ciudad de Murcia, por el 1.200 aniversario de su fundación y la especial relación que ha tenido la capital de la Región con el Colegio de Dentistas, donde está ubicada su sede, según indican sus responsables.

Durante la gala también se han otorgado los galardones a los doctores ya jubilados y a los nuevos colegiados.