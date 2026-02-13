La flota pesquera apenas sale a faenar por las borrascas y acumula más de 130.000 euros en pérdidas en dos meses

El Ejecutivo autonómico y los representantes del sector pesquero de la Región de Murcia escenificaron este viernes una alianza para reforzar infraestructuras, garantizar la actividad y afrontar una coyuntura que califican de "sin precedentes". La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvieron un encuentro con los patrones mayores de las cofradías para analizar las inversiones previstas en los próximos años y escuchar de primera mano sus principales reivindicaciones.

Rubira aseguró que se trata de una actividad "esencial para la economía de la Región" y aseguró que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras está "para ayudarles, escucharles y trabajar de manera conjunta". En los últimos cuatro años, explicó, su Consejería ha destinado cerca de tres millones de euros al apoyo directo de las cofradías, de los que 1,4 millones han sido subvenciones para garantizar su funcionamiento ordinario. "Somos plenamente conscientes de que este sector atraviesa momentos muy difíciles", admitió, aludiendo a la reducción del esfuerzo pesquero, la caída de precios, el incremento de costes y la próxima prohibición de la anguila a partir del 17 de febrero.

De cara a los próximos meses, el Gobierno regional prevé invertir más de 1,3 millones de euros en mejoras concretas en distintos puertos. Entre las actuaciones anunciadas figuran la mejora del saneamiento en el puerto de San Pedro del Pinatar, la adecuación de las casetas de pescadores de Cabo de Palos para conservar mejor las artes y la instalación de una nueva fábrica de hielo en la Cofradía de San Pedro. Todas estas intervenciones, según Rubira, persiguen "mejorar el día a día y reforzar la competitividad" del sector, con el objetivo de que la pesca sea "rentable, sostenible y, por supuesto, con futuro".

Por su parte, García Montoro puso el acento en la necesidad de garantizar que los puertos cuenten con medios técnicos adecuados y condiciones seguras. El consejero defendió que la colaboración entre ambas consejerías refleja "un compromiso con mayúsculas" con el sector pesquero.

En los últimos meses, su departamento ha invertido más de 433.000 euros en los cuatro puertos pesqueros de titularidad autonómica: Águilas, Cabo de Palos, Mazarrón y San Pedro del Pinatar. Entre las actuaciones destacó la mejora y reparación de infraestructuras en el puerto pesquero y deportivo de Águilas, el refuerzo de la videovigilancia y del alumbrado en Cabo de Palos, la reposición de señalización y balizamiento en San Pedro y la redacción del proyecto de renovación del varadero en Mazarrón.

La voz del sector la puso Bartolomé Navarro, presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Cartagena. Navarro agradeció las inversiones anunciadas y reconoció que sin estas ayudas "sería imposible" acometer proyectos de modernización para ser más sostenibles y productivos. El representante de los pescadores murcianos recordó que el sector ha recibido tres millones de euros para compensar paradas biológicas temporales en las modalidades de arrastre, cerco y palangre de superficie, financiadas con fondos europeos y regionales. Además, destacó la subvención directa de 100.000 euros a cada una de las cuatro cofradías para hacer frente a cargas sociales y nóminas.

Pese a ello, describió una situación límite. "Estamos atravesando una crisis socioeconómica sin precedentes, nunca vista", afirmó, recordando el impacto acumulado de la pandemia y de las restricciones posteriores.

A preguntas de los periodistas, detalló las pérdidas derivadas de la concatenación de borrascas desde el 1 de enero. "Ha sido borrasca tras borrasca y apenas hemos salido a la mar", explicó. Según sus cálculos, la facturación perdida ronda los 130.000 o 140.000 euros. A las inclemencias meteorológicas se suman las paradas biológicas del arrastre —del 23 de febrero al 9 de marzo— y del palangre de superficie —del 1 de enero al 31 de marzo—, lo que deja en activo únicamente a parte de la flota de artes menores y algunos barcos de cerco, que tampoco han podido faenar con normalidad por el mal tiempo.

Navarro también se refirió a la flexibilización de determinadas restricciones y pérdidas de días de pesca impuestas desde Europa, asegurando que "hemos ganado una batalla, no una guerra", pero criticó la falta de claridad de la Secretaría General de Pesca, a la que acusó de escudarse en decisiones de la Comisión Europea.