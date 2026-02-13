La CHS abre por primera vez una concesión de 22,85 hm³ anuales de agua desalada de Escombreras

La gestión de los recursos hídricos no convencionales da un paso clave en la cuenca del Segura. Por primera vez, la concesión de aguas desaladas procedentes de la planta de Escombreras entra en fase de información pública, abriendo la puerta a la asignación de hasta 22,85 hectómetros cúbicos anuales destinados a usos productivos, cinco años después de que se interrumpieran los envíos. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sometido a información pública el expediente para otorgar concesión de aguas desaladas procedentes de la instalación desalinizadora de agua de mar (IDAM) de Escombreras, con un volumen máximo de 22.854.747 metros cúbicos al año. Se trata de recursos destinados principalmente al regadío agrícola, así como a usos ganaderos e industriales.

Cabe recordar que en 2021, los problemas financieros y las medidas de protección del Mar Menor impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) provocaron la suspensión del envío de agua a diversas comunidades de regantes . El corte afectó especialmente a la zona del Arco Sur.

El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y especifica que el expediente —incoado de oficio por la Comisaría de Agua— fija como punto de toma la propia IDAM de Escombreras, situada en el término municipal de Cartagena. El organismo de cuenca ha establecido un plazo de un mes para la presentación de alegaciones. Los escritos deberán citar expresamente la referencia del expediente y podrán presentarse en las oficinas de la CHS en Murcia. Además, la documentación principal estará accesible tanto en la página web oficial como de forma presencial, con cita previa, en las dependencias de Régimen Concesional de Aguas Superficiales.

152 solicitudes y un 70,4% con volumen compatible

El proceso ha despertado un notable interés entre los usuarios potenciales. En la fase de competencia de proyectos se registraron 152 solicitudes, de las cuales 10 fueron excluidas por incumplir los requisitos establecidos en el procedimiento. Finalmente, 142 peticiones resultaron admitidas a trámite.

Tras el análisis técnico de compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 100 solicitudes han obtenido "asignación de volumen compatible" —ya sea total o parcial—. Esta cifra representa aproximadamente el 70,4% de las peticiones evaluadas. El resto de solicitudes han sido consideradas incompatibles o no han recibido asignación de recursos, de acuerdo con los criterios técnicos aplicados "en el marco de la planificación hidrológica vigente", según detalla el anuncio oficial.

Marco normativo y planificación

La apertura del trámite de información pública se realiza conforme a lo previsto en los artículos 109 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, paso imprescindible antes de la resolución definitiva del procedimiento.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, la CHS asegura que avanza en la ordenación y asignación de recursos hídricos no convencionales, reforzando la disponibilidad de agua desalada para el sector productivo en el ámbito territorial de la demarcación. La medida supone, además, un hito administrativo al tratarse de la primera vez que se impulsa formalmente la concesión de este volumen de agua desalada desde la planta de Escombreras.