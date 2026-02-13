La cesta de la compra inicia el año con una bajada de medio punto en la Región

El Índice de Precios de Consumo (IPC) llegó al 1,9% en la Región de Murcia en enero en tasa interanual, cuatro décimas menos que en el conjunto nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje regional supone medio punto menos que lo que se registró el pasado mes de diciembre.

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 1,7%; información y comunicaciones, con un 1,5%; seguros y servicios financieros (1%); vivienda, con un 0,8%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,7%; sanidad y restaurantes y alojamiento, ambos con un 0,4%; cuidado personal y otros, con un 0,3%; y muebles y artículos de hogar, con un 0,1%.

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -15,1%; actividades recreativas, deporte y cultura, con un -2,6%; y transporte, -1-1%. Los precios se mantuvieron en servicios de educación.

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.