La borrasca Oriana dejará un fin de semana de fuerte viento y mala mar en la Región

La borrasca Oriana continúa avanzando hacia el Mediterráneo y mantiene en alerta a buena parte del país. En la Región de Murcia, el protagonista absoluto del fin de semana será el viento, acompañado de descenso térmico y un intenso temporal en la costa.

Rachas de hasta 90 km/h y olas de 5 metros

Este viernes, los cielos han amanecido poco nubosos, aunque se han ido cubriendo durante la mañana, produciéndose algunas lluvias de carácter débil. Por la tarde se abrirán claros, pero el viento no dará tregua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. En el Altiplano y la Vega del Segura el aviso es amarillo, con rachas que pueden alcanzar entre 70 y 80 km/h.

En el litoral, el temporal marítimo también mantiene el nivel naranja, con viento del suroeste de hasta 80 km/h y olas de entre 4 y 5 metros. Un día para extremar la precaución en paseos marítimos y zonas expuestas.

Las temperaturas bajan de forma generalizada. Se esperan máximas de 21 grados en Cartagena, 22 en Murcia, 19 en Lorca, 15 en Caravaca y 15 en Yecla, con mínimas más frías en el interior.

Mapa de alertas para este sábado / Aemet

Sábado: más frío y rachas muy fuertes

El sábado continuará la inestabilidad, con nubes bajas a primeras horas y posibilidad de lluvias débiles en las sierras del Noroeste. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros.

La Aemet ha activado para este sábado,avisos por fenómenos meteorológicos adversos ante la previsión de fuertes rachas de viento. El nivel naranja afectará a la mayor parte del territorio, mientras que el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en aviso amarillo.

El aviso naranja por viento, con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, estará vigente entre las 6.00 y las 18.00 horas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. El viento soplará de componente noroeste.

Además, en esas mismas comarcas se activará el nivel amarillo entre la medianoche y las 6.00 horas, con rachas de hasta 80 km/h, y volverá a estar vigente desde las 18.00 horas hasta el final de la jornada.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso será amarillo durante toda la jornada del sábado, desde las 00.00 horas hasta la medianoche, también por rachas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto al litoral, se prevén fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros durante todo el día.

El ambiente será más invernal, con máximas que bajarán hasta los 20 grados en Cartagena, 19 en Murcia, 17 en Lorca y apenas 13 en Caravaca y Yecla.

Domingo: mejora progresiva

El domingo tenderá a estabilizarse la situación. Los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes medias y altas, y el viento perderá intensidad, aunque no se descartan rachas fuertes ocasionales en el Noroeste y el Altiplano a primeras horas, donde se mantiene aviso amarillo hasta las 6.00.

Las máximas repuntarán ligeramente en el interior, mientras que en el litoral apenas variarán.

Noticias relacionadas

Tras un viernes y sábado marcados por el viento intenso, de esos que obligan a llevar a mano el paraguas y cancelar planes al aire libre, el fin de semana cerrará con un respiro más tranquilo, aunque todavía con ambiente fresco y claramente invernal en la Región.