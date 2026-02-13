Los agricultores denuncian el "despilfarro hídrico" en la cuenca del Segura tras las borrascas

El sector agrario regional alza la voz tras las últimas lluvias y denuncia que la falta de infraestructuras impide aprovechar los recursos hídricos en una de las zonas más castigadas por la sequía estructural. La asociación Asaja Murcia ha expresado este viernes su "profunda indignación y hartazgo" por lo que considera una gestión ineficaz del agua en la Cuenca del Segura tras el paso de las recientes borrascas. Según la organización, mientras otras cuencas han incrementado de forma notable sus reservas, en la Región de Murcia buena parte de las precipitaciones se ha perdido por la ausencia de infraestructuras de almacenamiento.

El secretario general de la organización, Alfonso Gálvez, lamentó que en un contexto de cambio climático y escasez estructural "la falta de voluntad política mantenga paralizadas obras críticas". A su juicio, resulta "inaceptable" que el agua caída no pueda retenerse por no existir capacidad suficiente para almacenarla, lo que obliga al sector a "seguir mendigando cada gota".

El principal foco de las críticas se sitúa en el recrecimiento de la presa de Camarillas, una actuación que la organización considera estratégica para garantizar el suministro en periodos de sequía. Desde la asociación se sostiene que el bloqueo de esta obra impide conservar volúmenes "vitales" para miles de explotaciones agrícolas.

Gálvez Caravaca afirmó que la paralización del proyecto no responde a criterios técnicos sino políticos y advirtió de que cada episodio de lluvias supone una oportunidad perdida. En palabras de la organización, ver cómo el agua "se escapa por no tener dónde guardarla" constituye un "insulto al regante".

Agravio frente a otras cuencas

La asociación también denunció un "agravio comparativo" con otras demarcaciones hidrográficas donde, según señaló, sí se ha apostado por aumentar la capacidad de embalse y modernizar las infraestructuras. Además, recordó que el sector agrario murciano es uno de los más eficientes de Europa en el uso del agua, aunque esa eficiencia —subrayan— pierde valor si el sistema de captación y regulación resulta insuficiente.

Ante esta situación, la organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura la licitación urgente del recrecimiento de Camarillas, la puesta en marcha de un plan de choque con balsas y diques de retención para evitar que el agua llegue al mar sin ser aprovechada y mayor transparencia en los datos sobre la captación de las últimas lluvias.

"No pedimos milagros, pedimos infraestructuras", insistió el dirigente agrario, quien advirtió de que el futuro del sector agroalimentario regional depende de contar con seguridad hídrica y de dejar de depender "de la suerte" cada vez que llueve.