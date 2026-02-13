Hasta 1.000 euros por coronarte como la mejor tapa de la Región de Murcia 2026

Estamos hablando de una de las competiciones gastronómicas más importantes de la Región de Murcia. Los concursantes pelearán por ser la mejor tapa de 2026, con todo el prestigio y publicidad que eso conlleva.

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) es la organizadora de la nueva edición del campeonato regional de tapas 2026. El certamen cuenta también con la colaboración con 1001 Sabores - Región de Murcia.

Los dos grandes premios que recibirá el vencedor de la competición

Está previsto que el gran día de la competición se desarrolle, en su única fase, el próximo lunes, 2 de marzo, dentro de los actos de celebración del día mundial de la tapa. Dentro de los alicientes para participar en esta suculenta iniciativa son los dos premios que obtiene el primer clasificado: recibir 1.000 euros y ser la representante murciana en el campeonato de tapas y pinchos 2027 de Hostelería de España.

Al mismo tiempo, el certamen se fusiona con el concurso Mejor Tapa del Año, organizado por Estrella de Levante, otorgando al ganador ambas distinciones.

Cómo inscribirte en el concurso regional de tapas 2026

Para inscribirte en el concurso lo tienes muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo a hoytu@hoytu.org identificándote. Tienes hasta el 16 de febrero, día incluido.

Participación gratuita para los locales pertenecientes a HoyTú

Según informó la asociación hostelera, "la participación es gratuita para los establecimientos pertenecientes a HoyTú o a sus asociaciones integradas. Cada concursante dispondrá de 30 minutos para la elaboración y emplatado de una receta creativa que represente productos regionales o locales".

El jurado estará formado por "profesionales de prestigio del ámbito gastronómico y hostelero" y valorará de acuerdo a los criterios de "adecuación al formato tapa, sabor y textura, originalidad, presentación, viabilidad económica, uso de producto autóctono y propuesta de maridaje".

A su vez, el ganador se hará merecedor de "participar gratuitamente en una feria gastronómica y de tener presencia destacada en la Fiesta de la Hostelería y del Turismo de HoyTú".