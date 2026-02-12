Turismo
Los vuelos internacionales tiran del crecimiento del Aeropuerto de la Región durante el mes de enero
Aena destaca que se superaron los 38.000 pasajeros y las operaciones aumentaron casi un tercio respecto al mismo mes del pasado año
El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 38.164 pasajeros en enero, lo que supone un incremento del 26,7% respecto al mismo periodo de 2025, según informaron fuentes de Aena en un comunicado este jueves.
Del total de viajeros registrados en enero, 37.737 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales; de éstos la mayoría se concentra en el mercado internacional que creció un 28,5% con 30.964 pasajeros contabilizados. Por su parte, el mercado doméstico también experimentó un incremento de viajeros con 6.773 pasajeros registrados, un 12,8% más, todo ello en relación al mismo mes del pasado año.
En lo relativo a los vuelos, la terminal murciana gestionó un total de 447 movimientos en enero, un 28,8% más respecto a las operaciones del mismo mes en el ejercicio anterior.
En términos generales, los aeropuertos del Grupo Aena -compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil- han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.
Asimismo, gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.
