El viento obliga a cancelar actos del Carnaval y otras actividades en la Región: consulta los cambios

El interminable tren de borrascas que asola a la Península continúa dejando jornadas de fuertes vientos en la Región de Murcia que dificultan la celebración de algunos eventos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) he emitido avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja por viento, con rachas de hasta los 90 km/h y olas de 5 metros, en algunas comarcas. En el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se prevén vientos de componente oeste, con rachas de 90 km/h, entre las 12 horas del viernes y la medianoche. En el Campo de Cartagena y Mazarrón la alerta empieza a mediodía también pero se prolonga solo hasta la 18 horas.

Además, la alerta naranja se extiende a todo el litoral de la comunidad, donde, entre las 8 horas y la medianoche, se prevén vientos del suroeste de 60 a 80 km/h (fuerza 8 ocasionalmente 9) y olas de 4 a 5 metros.

En el Altiplano, por su parte, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h (nivel amarillo), entre las 6 horas y la medianoche, mientras que en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, las rachas pueden alcanzar los 80km/h entre las 6 y las 12 horas de mañana.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / 112

Actos de Carnaval cancelados por el viento

Ante esta previsión, en Águilas, la Federación de Peñas del Carnaval, junto con el Ayuntamiento de Águilas, ha acordado trasladar los actos oficiales de los Personajes Infantiles al sábado. Será sobre las ocho de la tarde cuando llegue a playa de España el primero de los personajes: La Mussona. A partir de ese momento, se irán sucediendo los actos infantiles para continuar con los previstos de los adultos, como la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, el pregón de La Musa y el Pregón del Carnaval de Ruth Lorenzo.

El pasacalles escolar del Carnaval de Cartagena previsto para este viernes, 13 de febrero, se aplaza al martes, 17 de febrero, por el aviso naranja por viento. Este evento en el que participan diferentes centros educativos del municipio se celebrará a la misma hora prevista, las 11.00 horas, este martes, 17 de febrero. Recorrerá Plaza de Juan XXIII, Santa Florentina, Carmen, San Roque, Jabonerías, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento.

El desfile infantil de Alhama de Murcia, que estaba previsto para este viernes a las 16.00 horas, se ha aplazado a la semana que viene, en concreto al próximo viernes 20 de febrero a la misma hora. Desde el Ayuntamiento especifican que, aunque la salida se mantiene desde el mismo lugar (Avenida Constantino López), en caso de que las condiciones meteorológicas vuelvan a ser desfavorables la actividad se celebrará en el pabellón Adolfo Suárez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mula informa del aplazamiento del Carnaval Infantil, previsto también para el viernes 13 de febrero, así como del desfile de Carnaval programado para el sábado 14 de febrero, tras recibir a última hora de la mañana el informe de alerta meteorológica de la Aemet y del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Por el momento, el consistorio muleño no ha anunciado las nuevas fechas en las que se celebrarán ambos actos, aunque indican que "se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales".

"La decisión se ha adoptado priorizando la seguridad de participantes y asistentes, especialmente de los niños y niñas, y ha sido tomada de forma consensuada con las comparsas, grupos de baile, asociaciones y colectivos implicados, así como con los centros educativos que participaban en el Carnaval Infantil", afirman desde el Ayuntamiento, que "agradece la comprensión y la colaboración de todos los colectivos para tomar una medida responsable ante una situación que podría comprometer el normal desarrollo de las actividades".

Otros eventos cancelados

El temporal también ha llevado a cancelar otras eventos más allá del Carnaval. El Jardín Secreto Kids, programado en el Auditorio Parque de Fofó el sábado 14 de febrero, ha sido cancelado.

"La previsión de viento para este fin de semana vuelve a ser alta y constante y, tras valorarlo con responsabilidad, hemos decidido cancelar la edición", explican desde la organización del festival.

Asimismo, el concurrido mercado al aire libre de este sábado en Molina de Segura ha sido suspendido por el Aayuntamiento por la previsión de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Serán balizadas determinadas zonas del parque de la Compañía para la prohibición del paso.

Desde Protección Civil se solicita que a la ciudadanía que evite para esa jornada el tránsito por zonas con riesgo de caída de objetos, como parques, jardines y zonas boscosas.