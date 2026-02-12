La Región de Murcia supera los 1,6 millones de habitantes y lidera el tamaño medio de los hogares en España

La Región de Murcia alcanzó los 1.604.043 habitantes a 1 de enero de 2026, tras crecer un 0,13% durante el cuarto trimestre de 2025, según la Encuesta Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos absolutos, la Comunidad sumó 2.144 personas respecto al trimestre anterior.

Del total de residentes, 802.852 eran hombres y 801.191 mujeres. En cuanto a la nacionalidad, 1.341.078 personas tenían nacionalidad española, mientras que 262.965 eran extranjeras.

La Región se situó así entre las comunidades autónomas que incrementaron su población entre octubre y diciembre, en un contexto de crecimiento generalizado en España. Los mayores aumentos relativos en el trimestre se registraron en Comunitat Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%) y Comunidad de Madrid (0,24%).

Estructura de los hogares

En cuanto a la estructura de los hogares, en la Región de Murcia se contabilizaban 588.624 a comienzos de año. De ellos, 143.202 estaban formados por una sola persona; 155.994 por dos; 118.202 por tres; y 171.226 por cuatro miembros o más. El tamaño medio de los hogares se situó en 2,71 personas, el más elevado de todas las comunidades autónomas.

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025, hasta situarse en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, el valor más alto de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento estimado fue de 442.428 personas.

El incremento de población en el conjunto del país volvió a estar impulsado por las personas nacidas en el extranjero, cuyo número superó por primera vez los 10 millones, hasta 10.004.581, mientras que la población nacida en España descendió en el trimestre. De esos más de 10 millones de residentes nacidos fuera del país, 7.243.561 tienen nacionalidad extranjera (nuevo récord), tras aumentar en 56.431 personas en tres meses. El porcentaje de extranjeros en España se situó así en el 14,6%.

En paralelo, el número de hogares en España creció hasta los 19.746.638, con 46.332 más que en el trimestre anterior. En el ámbito migratorio, las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí, lo que refleja el peso de los flujos procedentes de América Latina y del norte de África en la evolución demográfica reciente.