La Región de Murcia planta cara al tomate marroquí

La Asamblea Regional volvió a situar al campo murciano en el centro del debate político este jueves. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, defendió la posición del Gobierno regional frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos en materia de tomate y respondió a las críticas de la oposición por la exclusión del almendro de determinadas ayudas del fondo de contingencia. Dos asuntos distintos, pero con un denominador común: la preocupación por la rentabilidad y el futuro del sector agrario.

En respuesta a una pregunta oral del Grupo Popular sobre el acuerdo UE-Marruecos, Rubira insistió en que el Ejecutivo autonómico ha pedido al Gobierno de España que se oponga a un pacto que, a su juicio, "perjudica claramente a nuestros agricultores". La consejera recordó que, más que el tratado con Mercosur o la reciente alianza con la India, el acuerdo que inquieta realmente al sector es el de Asociación entre la UE y Marruecos, en vigor desde 2012 y revisado este enero con cambios en el sistema de etiquetado. Según explicó, la posibilidad de sustituir el país de origen por la región "en la práctica oculta el país de procedencia del producto" y supone "una falta total de transparencia".

Rubira sostuvo que el Gobierno regional se ha posicionado "en contra de este acuerdo" porque genera "una competencia desleal frente a los productores de tomate murciano". En este sentido, argumentó que los menores costes laborales en Marruecos y unas normativas fitosanitarias más laxas colocan a los agricultores españoles en desventaja.

España ha perdido un 50% de su cuota de tomate en la Unión Europea

La consejera aportó un dato para ilustrar esa pérdida de terreno: "Solo en tomate, España ha perdido un 50% de su cuota en la Unión Europea, mientras que Marruecos la ha incrementado un 70%". En ese contexto, defendió que la Región no se opone a los acuerdos comerciales en sí —"somos una región exportadora y los acuerdos comerciales son necesarios"—, pero sí exige reciprocidad. "Queremos jugar, pero queremos jugar con las mismas reglas", subrayó.

Sesión de control al Gobierno, este jueves en la Asamblea Regional. / Iván Urquízar

A su juicio, el acuerdo con Marruecos carece de cláusulas de reciprocidad y de una cláusula de salvaguarda que permita frenar la entrada masiva de producto cuando se produzcan desequilibrios en el mercado. Por ello, anunció que en una reunión telemática con el ministro Luis Planas exigirá la incorporación de "cláusulas de salvaguarda exprés", con criterios como los aprobados en el acuerdo con Mercosur, por ejemplos, que una caída del 5% en los precios o una perturbación del mercado active mecanismos de protección.

“Es imprescindible proteger a nuestros agricultores frente a productos de terceros países que no cumplan las mismas reglas”, remarcó, al tiempo que reprochó a quienes no han respaldado medidas similares en otros acuerdos comerciales que expliquen su posición.

El almendro y el fondo de contingencia: cruce de reproches

Otro gran bloque del debate giró en torno a las ayudas por sequía y a la exclusión del almendro del fondo de contingencia, tras una interpelación del diputado socialista Fernando Moreno.

Moreno acusó al Gobierno regional de actuar con "sectarismo" y de cometer una "injusticia" con agricultores de comarcas como el río Mula y el Altiplano. Moreno denunció que se haya dejado fuera al almendro, a la fruta de hueso, a los cítricos y al regadío de unas ayudas que consideró ya de por sí "insuficientes". Además, recordó que solo en mayo se registraron 33.000 hectáreas afectadas y 77 millones de euros en daños en esas zonas.

El diputado socialista describió la situación del almendro como una "sequía permanente", con heladas recurrentes, incertidumbre de precios y plagas devastadoras, y acusó a la Consejería de no prestar apoyo técnico suficiente.

En su turno de réplica, Rubira defendió la gestión del Ejecutivo y aseguró que en 2025 se han concedido más de 23 millones de euros en ayudas para la agricultura y la ganadería de secano, de los que el 71% —16,8 millones— proceden de fondos propios de la Comunidad.

El PSOE advierte que la situación del almendro es crítica por las sequías, las heladas y las plagas

Entre las partidas, destacó 4,5 millones para el arranque y replantación del almendro, con 755 productores beneficiarios, y subrayó que Mula es el municipio con más expedientes aprobados. También destacó que el almendro recibió además siete millones de euros del fondo extraordinario europeo por la sequía.

La consejera explicó que los siete millones del fondo de contingencia destinados a agricultores se dirigieron a sectores de secano —olivar, cereales, viñedo y aromáticas— y a ganadería extensiva porque, según dijo, son los que "menos ayuda reciben" de otras administraciones. La decisión, afirmó, se adoptó tras escuchar a las organizaciones profesionales agrarias.

En cuanto al millón de euros adicional para el seguro agrario, rechazó que se trate de un anuncio engañoso y defendió que la Comunidad ha incrementado su aportación hasta los 7,2 millones de euros, frente a los 1,7 millones de 2022. Según detalló, ese refuerzo ha permitido aumentar la contratación, la superficie asegurada y el capital cubierto.

Noticias relacionadas

Rubira cerró su intervención reivindicando la apuesta por el secano y la ganadería extensiva y pidió a la oposición que valore el esfuerzo presupuestario realizado "en colaboración con las organizaciones agrarias".