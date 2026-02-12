La Región de Murcia impulsa su riqueza culinaria con la creación de la Academia de Gastronomía

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia como corporación científica y cultural de derecho público, así como sus estatutos reguladores. La iniciativa ha salido adelante a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Con este decreto, la nueva institución adquiere personalidad jurídica propia y asumirá funciones de investigación, difusión y protección de la cultura gastronómica regional. Entre sus objetivos figuran la conservación de las tradiciones culinarias murcianas y el impulso a la modernización de las técnicas en el sector.

La Academia surge a partir de la trayectoria desarrollada desde 2010 por la asociación cultural del mismo nombre, que ha promovido la gastronomía regional y colaborado de forma continuada con la Administración autonómica.

Órgano consultivo del Gobierno

El texto aprobado reconoce además a la Academia como órgano consultivo del Gobierno regional en materia de ciencia y cultura gastronómica. En este marco, podrá emitir informes y participar en actuaciones relacionadas con la formación, la divulgación y el desarrollo del sector, así como en iniciativas de interés público que refuercen la gastronomía como elemento cultural y motor económico.

El decreto establece su inscripción en el Registro de Academias de la Región de Murcia y fija su ámbito de actuación en todo el territorio autonómico.

Con esta incorporación, la Región de Murcia cuenta ya con nueve academias científicas y culturales reconocidas oficialmente, entre ellas la Academia Alfonso X el Sabio, la de Ciencias, Bellas Artes, Medicina y Cirugía, Farmacia, Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Odontológicas y ahora la de Gastronomía.

Otros acuertos del Consejo de Gobierno

Cultura: ‘El Prado en las calles’ recorrerá cuatro municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión de la Comunidad a la exposición itinerante El Prado en las calles, que llegará este primer semestre a Cehegín, Murcia, Lorca y San Javier. La muestra incluye 50 reproducciones a tamaño real de obras maestras del Museo del Prado, acompañadas de paneles explicativos, con el objetivo de acercar el arte al público de forma gratuita.

Medio Ambiente: convenio con la UMU para recuperar suelos contaminados

El Ejecutivo regional ha autorizado un acuerdo con la Universidad de Murcia para impulsar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías de descontaminación de suelos. El convenio refuerza la base científica en la toma de decisiones ambientales y promueve la transferencia de conocimiento para la restauración de espacios afectados.

Declarada la ZEC de Sierra Espuña y aprobados sus planes de gestión

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Espuña y los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras. La norma refuerza la protección de la biodiversidad en el marco de la Red Natura 2000 e integra medidas específicas para la conservación de especies en peligro.

Emergencias: el 112 gestionó más de 473.000 incidentes en 2025

El Centro de Coordinación de Emergencias atendió 836.767 llamadas y gestionó 473.147 incidentes en 2025, un 3,6% más que el año anterior. La mayoría de los asuntos fueron sanitarios (59%). El servicio alcanzó una valoración ciudadana récord de 9,4 sobre 10 y aumentaron las llamadas automáticas por sistema e-Call.

Salud: más de 7 millones para la digitalización del SMS

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 7,3 millones de euros para implantar una plataforma integral de atención digital en el Servicio Murciano de Salud. El sistema incorporará herramientas basadas en Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia, la coordinación y la calidad asistencial.

Noticias relacionadas

Más de un millón para reforzar material sanitario

El Ejecutivo regional destinará 1,16 millones de euros a la adquisición de material sanitario esencial, entre ellos dispositivos para colección urinaria y reservorios subcutáneos para tratamientos intravenosos. Los contratos garantizan el suministro durante dos años en los centros del SMS.