Los regantes celebran el nivel 1 en la cabecera del Tajo: "España entera está de enhorabuena"

La recuperación hídrica que vive España ha abierto un paréntesis de optimismo tras meses de incertidumbre. Con los embalses al 77,3% de su capacidad y más de 43.000 hectómetros cúbicos almacenados, el país encadena cifras que no se veían desde hace más de una década. En este contexto, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha reivindicado la vigencia y la necesidad del acueducto para el Levante, al tiempo que ha pedido que la abundancia actual no reabra viejas polémicas territoriales.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la reserva hídrica alcanza los 43.351 hectómetros cúbicos (hm³), el 77,3% de la capacidad total, el mejor registro en esta semana del año desde 2014. En apenas dos semanas han entrado más de 10.000 hm³ en los embalses, un récord que, en palabras de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, supone haber superado "el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años". Las lluvias —unos 200 litros por metro cuadrado de media entre el 1 de enero y el 9 de febrero, según la AEMET— explican este giro radical.

Para Lucas Jiménez, el momento es motivo de celebración colectiva. "España entera está de enhorabuena", ha afirmado, subrayando que las lluvias y la nieve han llegado "con muchísima generosidad". Aunque ha lamentado las situaciones complicadas vividas en algunas zonas, considera que el cómputo general "es mayúsculo". A su juicio, los más de 43.000 hm³ embalsados y ese 77% de capacidad nacional dibujan un escenario de tranquilidad que no se recordaba desde hace años.

La cuenca del Tajo almacena 8.776 hm3, cerca del 80% de su capacidad

El dirigente de los regantes pone el foco en la cuenca del Tajo, que almacena 8.776 hm³, cerca del 80% de su capacidad —incluso por encima, según sus palabras, del 81%—, y especialmente en los embalses de Entrepeñas y Buendía, cabecera del trasvase, que entran en nivel 1, el máximo escalón que permite las mayores transferencias automáticas. "Vivimos tiempos de entusiasmo", señala, porque "se han colmado las despensas de todo el país, las nuestras también".

Lucas Jiménez, presidente del SCRATS. / Matías Segarra

Sin embargo, Jiménez recuerda que no todas las cuencas están en la misma situación. La del Segura, clave para la Región de Murcia, se sitúa en torno al 39% de su capacidad. Aunque actualmente triplica las existencias con las que arrancó la campaña, sigue siendo —en su expresión— "la hermana pobre de la familia hidrológica española", ya que buena parte de los recursos almacenados no son propios. Esa diferencia, insiste, justifica la necesidad estructural del Trasvase Tajo-Segura.

"Ya era hora de que todos disfrutásemos de cierta tranquilidad", señala Lucas Jiménez

El presidente del Scrats confía en que el actual escenario de abundancia no reactive críticas desde otras comunidades autónomas y que no vuelvan a oírse quejas por los hectómetros que se envían al Levante, tanto para abastecimiento urbano como para regadío. "Ya era hora de que todos disfrutásemos de cierta tranquilidad", afirma. En su opinión, cuestionar los envíos en un momento de bonanza general —cuando incluso Portugal, recuerda, pedía recientemente que se retuviera agua ante el riesgo de inundaciones— sería una muestra de "cainismo" y de "mala fe".

Jiménez defiende que el Trasvase Tajo-Segura "está más vivo que nunca". En el último año hidrológico se han transferido 489 hm³ —incluido el envío a la Mancha—, lo que supone el 81,5% del volumen ideal anual para regadío y abastecimiento. Una cifra que, a su entender, demuestra que la infraestructura sigue siendo esencial para garantizar agua para beber, para la industria, el turismo y, especialmente, para el sector primario.

Noticias relacionadas

Con las reservas nacionales en niveles que podrían asegurar, según apunta, hasta dos años de relativa tranquilidad, el líder de los regantes lanza un mensaje directo al Ministerio: el trasvase funciona y cumple su papel. "El trasvase está vivo. Déjenlo vivir", concluye.