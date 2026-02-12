Pérez Ruzafa, catedrático: "La capacidad de respuesta en el Mar Menor existe, pero la estamos desmontando"

Junto a la renovación pendiente de la impulsión de la rambla del Albujón, los expertos sitúan otra actuación en el centro del debate: intervenir directamente con extracciones de agua sobre el acuífero del Campo de Cartagena y reducir su nivel freático. Sin esa medida estructural, advierten, la recuperación del Mar Menor seguirá siendo frágil. Los últimos datos confirman un aumento del nivel del acuífero del Campo de Cartagena y un caudal sostenido en la rambla del Albujón que no cesa ni en ausencia de lluvias. Con la primavera a las puertas y la salinidad en descenso, la laguna entra en una fase decisiva en la que el calor puede reactivar los mecanismos que en el pasado desembocaron en crisis ecológicas.

En ese escenario, una de las voces más influyentes sobre el Mar Menor vuelve a poner el foco en el subsuelo. Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y presidente del Comité Científico, advierte de que la estabilidad actual es frágil. El problema no es coyuntural, explica. Con el freático elevado, cada episodio de lluvia intensifica la escorrentía y, sobre todo, prolonga la descarga hacia la laguna. Según Ruzafa, "antes la entrada de agua podía durar una semana; ahora puede alargarse varias semanas o meses". A medida que el acuífero se recarga más hacia el interior, el volumen que aflora por ramblas y filtraciones subterráneas aumenta y se sostiene en el tiempo.

Aunque la renovación de la impulsión del Albujón es una pieza relevante, Pérez Ruzafa lleva años defendiendo que la clave está en actuar directamente sobre el acuífero. No basta con bombear lo que llega a la rambla: hay que rebajar el nivel freático y cortar el flujo de nutrientes desde el origen.

Para el ecólogo, la infraestructura capaz de hacerlo ya existía. La red de pozos y desalobradoras vinculadas a la actividad agrícola tenía, además de su función productiva, un efecto regulador: mantener bajo el freático en un territorio estructuralmente deficitario de agua. "No conozco ninguna actividad con tanta capacidad de bajar el freático como la agricultura", afirma. En el caso del Mar Menor, esa extracción histórica contribuyó a sostener una laguna hipersalina y de aguas transparentes, prácticamente única entre las lagunas costeras continentales.

El desmantelamiento o infrautilización de esos sistemas ha reducido, a su juicio, la capacidad de respuesta. "La capacidad sigue estando, pero la estamos negando y desmontando", lamenta. Recuperar pozos, regularizar desalobradoras y completar los tratamientos necesarios —como la desnitrificación— permitiría no solo aprovechar el agua, sino disminuir la presión subterránea que hoy alimenta el Albujón de forma permanente.

Más allá del debate técnico, el mensaje es estratégico. "La mayor inteligencia no es resolver problemas, sino anticiparlos", reflexiona. Con el acuífero alto, la salinidad acercándose a valores del Mediterráneo y el aumento térmico inminente, la prevención pasa —según defiende desde hace años— por intervenir en el subsuelo antes de que la superficie vuelva a teñirse de verde.