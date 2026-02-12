Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma "un descenso drástico de temperaturas" tras unos días primaverales

La borrasca Nils ha estado soplando fuerte hacia la Región de Murcia hasta tal punto que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillo y naranja a lo largo del territorio. En concreto, el temporal ha generado este miércoles vientos de 80 a 90 km por hora en los municipios del Noroeste y en el Altiplano, además de fenómenos costeros adversos en el litoral.

La Región de Murcia, que cambia de borrasca como una persona cambia de zapatos, debería estar experimentando temperaturas más bajas para la época del año que atraviesa. Sin embargo, debido a una masa de aire tropical registra mínimas impropias de febrero, llegando a alcanzar el mercurio los 14 grados en Murcia o los 20 en Cartagena.

Según explicó el meteorólogo de la Aemet José Antonio Parodi, una masa de aire tropical, proveniente del Atlántico, cruza de oeste a este la Península y provoca temperaturas más altas de lo normal. En meteorología se conoce como efecto Foehn cuando el aire húmedo choca con las montañas, sube, se enfría y deja caer la lluvia o la nieve en un lado de la ladera. Pero, al bajar por el otro lado, el aire se calienta y se seca rápidamente. Así es como se forma un viento fuerte, cálido y seco, como el que está sufriendo la Comunidad.

Este jueves vuelve el frío

La masa de aire caliente que atormentaba los termómetros de los murcianos quedó atrás. No obstante, no hay que pederle la pista, puesto que volverá más adelante. Mientras tanto, para este jueves el calor dará un respiro a la Región de Murcia. De acuerdo con Parodi, entre el miércoles y el jueves, "se espera un descenso drástico de las temperaturas". Sobre todo, si lo comparamos con el clima primaveral vivido en los últimos días.

A su vez, la jornada continuará con los mismos avisos naranja y amarillo de los que alertó el miércoles la Aemet, advirtiendo del riesgo a Noroeste y Altiplano por rachas de viento fuerte, y a Lorca y Águilas por fenómenos costeros, con olas de 3 metros.

En cuanto a las temperaturas, este jueves Caravaca de la Cruz, registrará 7 grados de mínima y 19 grados de máxima. Cartagena, por su parte, estará entre los 15 grados y los 24 grados. En Lorca, se registrarán 10 grados de mínima y 22 grados de máxima. La ciudad de Murcia llegará a los 24 grados de máxima, con una mínima de 12 grados. Por último, en Yecla, las temperaturas se situarán entre los 9 grados y los 17.

Lluvias débiles en el interior para el viernes

El meteorólogo ha confirmado a este periódico que Nils puede dejar para el viernes episodios débiles de lluvia en los municipios de Caravaca, Cehegín, Moratalla y Calasparra en sus últimos coletazos antes de marcharse. Según Parodi, esta borrasca tiene su fecha de caducidad muy próxima. El meteorólogo espera que se marche el sábado.

Las temperaturas del viernes continuarán la tendencia negativa: en Caravaca de la Cruz los valores se moverán entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima. En Cartagena, la jornada dejará una mínima de 12 grados y una máxima de 20. En Lorca, los termómetros marcarán 7 grados de mínima y 18 de máxima. En Murcia, se alcanzarán los 21 grados de máxima, mientras que la mínima será de 8 grados. Para finalizar, en Yecla, las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 14 grados de máxima.

¿Volverá el calor a la Región de Murcia?

Para responder a esta pregunta, primero hay que responder a la de quién sustituirá a Nils. Según informa en su página web la Aemet, los nombres de las borrascas siguen un orden alfabético; por lo tanto, el nombre de la siguiente borrasca debe empezar por 'O'. Su nombre será Oriana. Según pronostican los expertos, se le espera para el próximo fin de semana.

Cabe destacar, que desde este jueves hasta el lunes, las temperaturas descenderán y subirán progresivamente, describiendo una 'V' perfecta cuyo vértice se encontrará en el sábado. Esto quiere decir que el inicio de la semana, según la Aemet, promete ser más caliente de lo habitual. El calor volverá a hacer acto de presencia en la Región de Murcia, recordando que ya no queda tanto para los meses más calurosos.

Respecto a las temperaturas que se esperan para ese lunes, en Caravaca de la Cruz los termómetros marcarán una mínima de 7 grados y una máxima de 23 grados. En Cartagena, se esperan 11 de mínima y 21 de máxima. En Lorca, las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 26 grados de máxima. En Murcia, se alcanzarán los 25 de máxima, con una mínima de 11 grados. Por último, en Yecla, los valores se situarán entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.