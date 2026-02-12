'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: floración, ruta en tren y salsa con premios, entre otros

Este fin de semana el Carnaval es el gran protagonista en la oferta de ocio de la Región de Murcia. Desafortunadamente, las fuertes rachas de viento que ponen en alerta a la comunidad están provocando que muchos de los actos programados durante estas fiestas se estén cancelando.

No obstante, Anabel Hernández (@miraqueplan) propone otras alternativas de planes para este sábado y domingo en la Región que, por el momento, siguen en pie.

La floración de Cieza, la carrera solidaria de la AGA, una ruta turística en tren por Los Alcázares, un mercadillo en El Ranero y salsa con premios en el centro comercial Thader son algunas de las actividades más destacadas de este fin de semana.

Cieza en floración

Imagen de archivo de la floración de Cieza / L.O.

La emblemática Floración de Cieza se puede disfrutar especialmente desde este 12 de febrero hasta el 22 de marzo, con un programa diseñado para disfrutar del espectáculo natural de los campos frutales en flor y múltiples actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

Los visitantes podrán pasear entre melocotoneros, almendros, ciruelos y albaricoqueros que tiñen el campo de un manto de color, así como participar en rutas guiadas, senderismo, caminatas familiares y actividades al aire libre. Además, la programación incorpora conciertos, exposiciones, eventos infantiles y ferias gastronómicas que ponen en valor la cocina local.

Durante este fin de semana, la floración está en pleno apogeo, por lo que es ideal combinar la visita a los miradores naturales con paradas en el casco urbano para degustar la gastronomía ciezana o asistir a talleres y rutas en bicicleta entre los campos en flor.

Carrera solidaria de la AGA

Cartel de la carrera solidaria de la AGA / AGA

El domingo 15 de febrero se celebra la VIII Carrera Solidaria AGA 2026, organizada por la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier. Se trata de una prueba deportiva con carácter benéfico, en la que toda la recaudación se destina a Cáritas Castrense. La carrera es popular y familiar, con varias modalidades adaptadas a todas las edades:

Animal 10K — prueba de 10 km para mayores de 16 años.

— prueba de 10 km para mayores de 16 años. Animal 5K — prueba de 5 km para mayores de 14 años.

— prueba de 5 km para mayores de 14 años. Carreras infantiles — carreras lúdicas para menores de 14 años, con entrega de medallas para todos los participantes.

Aunque el plazo de inscripción en la prueba termina este jueves por la noche, todos los dorsales para todas las categorías están agotados. No obstante, puede acudir público para animar a los corredores y disfrutar de un ambiente sano y deportivo.

Carrera solidaria AGA Fecha: Domingo 15 de febrero

Domingo 15 de febrero Hora: A partir de las 09:30 h (comienzo con las pruebas infantiles)

A partir de las 09:30 h (comienzo con las pruebas infantiles) Lugar: Academia General del Aire (Base Aérea de San Javier)

Ruta turístico-cultural en tren en Los Alcázares

Cartel de la ruta en tren turístico / L.O.

El sábado 14 de febrero a las 12:00 horas parte desde la puerta del Ayuntamiento de Los Alcázares una Ruta turístico-cultural en tren , una experiencia ideal para conocer los recursos históricos y paisajísticos del municipio en un formato cómodo y familiar.

El recorrido dura aproximadamente 90 minutos por las calles y plazas más emblemáticas, con narración guiada para aprender sobre el patrimonio local y puntos de interés del municipio ribereño del Mar Menor.

Mercadillo en El Ranero

El tradicional Mercadillo del Ranero vuelve este domingo en su horario habitual y se postula como una buena forma de pasar un rato en pareja durante el fin de semana de San Valentín, ofreciendo una variada oferta de productos entre los puestos: frutas, verduras, ropa, artesanía, flores, alimentación y demás artículos locales.

Aunque el mercadillo es una actividad periódica habitual, su celebración en plena semana de San Valentín lo convierte en una opción perfecta para combininar compras y paseo por el barrio de El Ranero, uno de los núcleos con mayor tradición de mercado semanal en Murcia capital.

Mercadillo El Ranero Domingo 15 de febrero

De 10:00 a 15:00

Paseo Duques de Lugo, El Ranero

Salsa con premios en el Thader

Cartel que promocina la jornada de salsa en el Thader / L.O.

El Centro Comercial Thader, en Murcia, organiza este sábado 14 de febrero una tarde de baile social gratuita en su Plaza de la Noria, ideal para aficionados al ritmo y movimiento.

Desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha y kizomba a ritmo de animación y clases con profesores, dentro de un ambiente festivo y abierto al público.

Además, con motivo de San Valentín, bailar puede tener prremio. 'La Calle Salsa' organiza un concurso amateur de salsa y bachata con los siguientes premios: