Sesión de control
Camarillas ha desembalsado desde lunes el agua para regar durante un mes en la Región de Murcia, Alicante y Almería
López Miras lamenta que el Gobierno de España hiciera "oídos sordos" a su reivindicación de ejecutar el recrecimiento del embalse, que de haberse hecho tendría capacidad para 185 hectómetros cúbicos en lugar de 26
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) anunció el martes un nuevo desembalse en Camarillas que ha elevado el caudal del río Segura en seis municipios, una acción necesaria debido a los escasos 26 hectómetros cúbicos que tiene de capacidad. Desde el lunes, esta infraestructura ha desembalsado más de 15 hectómetros cúbicos, "que es lo que necesitan durante un mes todos los regantes de la Región de Murcia, Almería y Alicante" y "es lo que necesita durante un año la Comunidad de Regantes de Librilla, con 1.800 agricultores". Así lo expuso este jueves el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control de la Asamblea Regional.
"Si se hubieran llevado a cabo las obras que reivindicábamos, y ante las que el Ministerio hizo oídos sordos, si se hubiera ejecutado el recrecimiento del embalse, este tendría hoy una capacidad de 185 hectómetros cúbicos", destacó el jefe del Ejecutivo, dando a entender que el campo de la Región de Murcia pierde agua extra "por la decisión de no ampliar el embalse de Camarillas".
Aprovechó una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre la necesidad de actualizar el mapa de infraestructuras hidráulicas para manifestar que "es inadmisible que en una región que tiene un déficit hídrico estructural no se esté aprovechando ni se esté pudiendo recoger las aguas que están lloviendo". "En la Región de Murcia necesitamos infraestructuras hidráulicas que sean del siglo XXI", dijo el presidente.
Esta semana, la CHS informaba del inicio de un nuevo desembalse de 35 metros cúbicos por segundo en el embalse de Camarillas debido al aumento del caudal, que está relacionado con las abundantes precipitaciones registradas en las últimas semanas en zonas de cabecera de la cuenca, especialmente en provincias como Jaén y Albacete, cuyos aportes están teniendo impacto directo en el río Segura.
López Miras defendió que las obras de modernización son fundamentales para aprovechar el agua en un contexto de déficit hídrico estructural, para proteger los ecosistemas y para garantizar la seguridad de las personas ante episodios de lluvias torrenciales.
Sobre este último punto, advirtió de que la Región lleva "muchos años" reclamando infraestructuras "imprescindibles" como las presas de Nogalte y Tabala, o las ramblas de La Torrecilla y Béjar, así como el colector norte de Murcia. El presidente resaltó que estas obras "están en un cajón" de la CHS y del Ministerio, y advirtió de las consecuencias de posponer estas infraestructuras. "Espero que no tengamos que lamentar ninguna desgracia por no haber afrontado estas infraestructuras", concluyó.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos