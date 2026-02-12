Llamamiento a las vocaciones STEM: faltan ingenieras y técnicas en la Región

La presencia de mujeres en titulaciones científicas o técnicas sigue una tendencia ascendente en la Región de Murcia hasta el punto de que en las primeras etapas, en Bachillerato, las chicas ya han igualado a los chicos en clase. Así lo muestran los datos del actual curso 2025-2026 en la comunidad, cuando por primera vez se ha logrado un porcentaje 50%-50% entre los estudiantes matriculados en Bachillerato de Ciencias, según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación y Formación Profesional a La Opinión con motivo de la conmemoración este miércoles, 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

No obstante, este equilibrio no se percibe todavía en el mercado laboral, donde "aún hay un déficit de ingenieras y técnicas", por lo que "hay que animar a las mujeres a seguir aportando en estos campos". De esta forma se pronuncia el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Marcos Mateos, quien ha acompañado al consejero de Educación, Víctor Marín, en la actividad Profesoras e ingenieras industriales por la educación STEM, organizada en el IES Ingeniero de la Cierva de Patiño junto a los ingenieros industriales para conmemorar este día y aprovechar para despertar vocaciones científicas entre las estudiantes.

En la Región, la cifra de alumnas matriculadas en Bachillerato de Ciencias ha aumentado un 23% desde el curso 2019-2020, según informa el consejero Marín, lo que ha llevado a que este año se contabilice ya a 5.922 chicas cursando estos estudios frente a los 5.926 chicos que se han inscrito en los mismos. "Un valor del 50-50 que se ha logrado en el actual curso", apuntan desde Educación, lo que muestra un interés creciente de las estudiantes por las asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Sobre el futuro de estos estudios, el responsable de la Consejería destaca la alta empleabilidad que tienen los títulos formativos de Formación Profesional (FP) de las ramas técnicas, industriales y científicas, que llega a superar en algunos casos el 80%, "al tratarse de perfiles altamente demandados por las empresas".

Jornada celebrada en el IES Ingeniero de la Cierva de Patiño (Murcia). / L.O.

En el caso de los títulos universitarios, el decano de los Ingenieros Industriales apunta que únicamente el 20% del alumnado de las carreras técnicas son mujeres,"por lo que hay que seguir avanzando en este terreno". No obstante, reconoce que algunos de los grados ya tienen mayoría de mujeres en sus aulas, como son algunas ingenierías, como la Ingeniería Química o la Ingeniería Biomédica, "dos titulaciones muy potentes".

Marcos Mateos también considera que es fundamental trasladar este mensaje a las familias y que si a una chica se le dan bien las matemáticas o la tecnología, la animen a seguir por ese camino.

Durante el encuentro celebrado en el IES Ingeniero de la Cierva, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales recordó este miércoles a los alumnos que según las previsiones, en 2030 faltarán en la Unión Europea 20 millones de especialistas tecnológicos, ante lo que les animó a seguir sus vocaciones.

El objetivo de esta iniciativa, que comenzó el pasado curso en el colegio María Maroto (Murcia), es visibilizar el papel de las ingenieras industriales en la educación y despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado. Durante el acto se hizo entrega también de una distinción al alumnado de cuarto de la ESO, FP Básica y FP de Electrónica que participó en la charla sobre energías renovables de la ingeniera María Martínez Escudero, de la empresa Lambert Bioenergy.

Encuentro con científicas del Imida este miércoles. / L.O.

Dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Gobierno regional visibilizaba ayer el papel de las mujeres científicas en la investigación agraria con una jornada en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) destinada a reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres a la investigación científica y tecnológica, especialmente en ámbitos clave para la Región.

El encuentro contó con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que inauguró el acto y participó en la jornada junto a varias investigadoras del centro. Actualmente, más del 52 por ciento del personal científico del Imida son mujeres, que desarrollan su actividad en áreas como la investigación agraria, ganadera, alimentaria, medioambiental, la acuicultura marina o la economía aplicada, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo sostenible y a la innovación del sector primario regional.

Adriana Arebutska: "Podría hacer ingeniería sin problemas, no es una carrera solo de chicos"

En la jornada Profesoras e ingenieras industriales por la educación STEM celebrada este miércoles en el IES Ingeniero de la Cierva de Murcia, más de un centenar de alumnos pudieron disfrutar de las intervenciones previstas en el encuentro, con las que se dieron a conocer las salidas profesionales de numerosos estudios técnicos o científicos. Entre el público estaba Adriana Arebutska, alumna de primer curso de Bachillerato de Ciencias, quien afirma, pese a no tener claro aún qué carrera elegirá, que "podría hacer una ingeniería sin problemas, no es una carrera solo de chicos, ya que no hay diferencias entre hombres y mujeres".

Junto a ella, otra compañera también de Ciencias, Mireia Carrillo, reconoce que le sorprendió cuando empezaron las clases que casi todos los alumnos del curso fueran chicos. "Pensaba que íbamos a ser más chicas, ya que hay titulaciones como Enfermería en las que nosotras somos mayoría y suele haber más mujeres", por lo que no lo duda e invita a las chicas a que se animen a hacer estudios tecnológicos y de estas ramas.

Nuria Bernabé es otra de las alumnas del Bachillerato de Ciencias del Ingeniero de la Cierva que tiene claro que "las mujeres tenemos que demostrar que somos capaces de todo y animo a las demás a que lo hagan, ya que estos son títulos con éxito de futuro". Al igual que otra compañera, Neica Blesa, afirma que "la ciencia vale para todo el mundo y nosotras somos igual de capaces que ellos".

Descubrimiento de la placa de Piedad de la Cierva en el Museo de la Ciencia y el Agua. / L.O.

Reconocimiento a Piedad de la Cierva

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia rindió ayer homenaje a la científica murciana Piedad de la Cierva, a quien ha dedicado una placa que fue descubierta por la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. "Piedad de la Cierva abrió un camino en la ciencia para las mujeres, no solo de la Región, sino de todo el mundo. Fue una figura clave de la ciencia del siglo XX y demostró que las mujeres investigadoras pueden destacar tanto como los hombres. Si es importante su aportación en este ámbito, también lo es en el de la igualdad", destacó Ruiz.

Liderazgo femenino con nombre de mujer en las universidades

La mujer siempre ha desempeñado un papel importante en el avance del conocimiento. De los hitos que marcaron un antes y un después -como los de Marie Curie- a la actualidad, su presencia en la ciencia ha sido cada vez más visible, sólida y determinante en proyectos con impacto real. Hoy, en un sistema cada vez más colaborativo y global, la movilidad de los investigadores se ha convertido en un elemento habitual y necesario y gracias a ello también las universidades de la Región de Murcia pueden atraer talento investigador.

En este contexto, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) refuerza su compromiso con la visibilización de referentes femeninos en investigación a través de tres perfiles que reflejan la dimensión internacional del ecosistema científico de la universidad. En el Centro de Investigación y emprendimiento HiTech, sus líneas de trabajo abarcan desde la salud y la fisioterapia, hasta la medicina de precisión y el desarrollo de sensores químicos avanzados y ahí es donde están desarrollando su trabajo en estos momentos Martha Cecilia León, Andreia Cruz y María Cuartero, tres ejemplos de expertas en salud, biomedicina y tecnología de sensores que han recalado en la Región a través de la UCAM.

Descubrimiento del apellido de Elinor Ostrom en la fachada de la UPCT. / L.O.

También la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se ha sumado a las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y ha sumado el apellido de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009, a la fachada del edificio I+D+i de la UPCT, junto al de otros científicos y científicas ilustres. La politóloga que demostró la sostenibilidad de la gestión colectiva de los bienes comunes ha sido elegida por la comunidad universitaria de la Politécnica en una votación para elegir un nuevo nombre de mujer.

"Grabamos el nombre de una mujer que ha tenido un gran impacto como investigadora y que tuvo dificultades para realizar su vocación científica, pues comenzó en la Universidad trabajando en el servicio de personal", ha explicado en el acto de descubrimiento del nombre el Rector Mathieu Kessler, indicando que así desde la UPCT se corrige "la sobrerrepresentación de los logros de los hombres en la ciencia y la infrarrepresentación de los de las mujeres".