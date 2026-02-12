Leña & Karbon reabre en La Manga con su apuesta por la brasa gourmet

El restaurante Leña & Karbon, ubicado en el resort Ona Las Lomas Village de La Manga, ha reabierto sus puertas con el inicio de la nueva temporada y una propuesta gastronómica que vuelve a situar a la brasa como gran protagonista.

El establecimiento, considerado un referente en la zona, inicia esta etapa con nuevo chef al frente de los fogones: Francisco Vidal, profesional con más de 15 años de experiencia.

La carta incluye arroces elaborados al carbón, como el arroz mixto del mercado, el arroz de rabo de toro con alcachofas o el arroz negro con sepia y gambas / L.O.

Platos estrella de la carta

La identidad del restaurante gira en torno al fuego y al producto. En su carta destacan especialmente las carnes a la brasa, con chuletones servidos al peso como la presa ibérica o el lomo alto de vaca, pensados para compartir. También sobresalen cortes como el churrasco y la entraña de vaca pinta cantábrica, así como el solomillo de vaca rubia gallega, una de las piezas más nobles. La oferta se completa con opciones como la hamburguesa de la casa, que mantiene el sabor intenso del carbón en un formato más informal.

Entre los imprescindibles figuran el pulpo a la brasa con espuma de patata y aceite de pimentón

Entre los entrantes, el restaurante combina tradición y creatividad con platos como el pulpo a la brasa con espuma de patata y aceite de pimentón, los langostinos torpedo con salsa yakitori o el provolone a la brasa con orégano. También figuran propuestas como el tartar de vaca rubia gallega o los dados de panceta con mejillones a la brasa, que aportan un atractivo contraste mar y montaña.

Unas de las creaciones culinarias del restaurante Leña & Karbon / L.O.

La carta refuerza además su carácter mediterráneo con una selección de arroces elaborados al carbón, entre ellos el arroz mixto del mercado, el arroz negro con sepia y gambas o el arroz de rabo de toro con alcachofas, según el día de la semana. En el apartado de cocina tradicional destacan elaboraciones a fuego lento como el jarrete de cordero confitado con ajo y romero o la carrillada de ternera con setas y boniato, que apuestan por sabores profundos y texturas melosas.

El cierre dulce mantiene la línea de espectáculo y cuidado del detalle con propuestas como el tiramisú flambeado con show cooking, el coulant de chocolate con helado de mango o la tarta fina de manzana con helado de vainilla.

El restaurante participará en la quinta edición de la Ruta de la Tapa de La Manga Club

El director general de Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau, ha destacado que "Leña & Karbon es un referente gastronómico en la zona de La Manga por su propuesta creativa" y ha señalado que su reapertura completa la experiencia del complejo, que cuenta con apartamentos de hasta tres dormitorios, tres campos de golf premium y un solárium con piscina.

El restaurante destaca por sus espacios cálidos y elegantes / L.O.

Descuentos por San Valentín

El establecimiento ha confirmado además su participación en la quinta edición de la Ruta de la Tapa de La Manga Club, que se celebrará del 15 al 24 de mayo. Con motivo de la cercanía de San Valentín, ofrece un 10% de descuento a los comensales durante el fin de semana de reapertura.