Ministerio de Justicia y Gobierno regional se enganchan en redes: "Estimado señor López Miras..."

"Estimado señor López Miras, permítame contarle la verdad a los murcianos. La Región de Murcia es la comunidad de España donde más crecerá la planta judicial en 2026: un 11,2%. Más que Catalunya, que crecerá un 10,5%. En un año creamos más plazas que en los últimos diez. Gracias". Este es el mensaje que publicaba en sus redes sociales la tarde de este jueves el consejero de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en respuesta a otro mensaje del presidente autonómico en el que criticaba la supuesta discriminación de la Región de Murcia con respecto a Cataluña.

La polémica surge del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC, por el cual el Ministerio de Justicia se compromete a crear 90 plazas judiciales en la Cataluña en 2027. Esta nueva tanda se suma a las 91 plazas que se crearán ya durante este 2026. Con este nuevo anuncio, Cataluña pasará de tener 870 jueces en 2025 a 961 en 2026 y a 1.051 en 2027, lo que supone un incremento del 10,5% el primer año y del 9,4% el segundo, y un total del 20,8%. En cuanto a la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes, el incremento permitirá pasar de la ratio actual de 10,6 jueces por 100.000 habitantes a 12,8, lo que sitúa a Cataluña muy cerca de la media estatal. Según el TSJ de Murcia, la ratio de la Región es de 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes.

Tras conocer la noticia, el presidente López Miras destacó que la Justicia tiene en la Región de Murcia "más de 220.000 asuntos pendientes por falta de personal y medios". Ante esta situación, "Sánchez, una vez más, mira solo a Cataluña para aferrarse a la Moncloa", señaló el jefe del Ejecutivo regional, que opina que su sillón "nos cuesta muy caro".

El intercambio de mensajes no quedó ahí, ya que, tras recordarle Bolaños que la planta judicial crecerá en la Región de Murcia más que en Cataluña, entró en escena el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño. "Usted mismo se contesta, señor ministro. Desde hace años, la Región de Murcia está en el furgón de cola de la Administración de Justicia y los murcianos sufriendo las consecuencias". Y añadió: "Si solo fuera eso… Qué le voy a contar de las infraestructuras, el agua o la financiación".