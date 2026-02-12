La Guardia Civil cierra por las noches una treintena de cuarteles en la Región de Murcia

Un total de 26 cuarteles de la Guardia Civil permanecen cerrados por las noches en la Región de Murcia, una comunidad que precisa de «un aumento de plantilla de al menos 500 guardias civiles», calcula la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El secretario general de AUGC en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, explica que «en la V Zona de la Guardia Civil (la que corresponde a la Región) existen alrededor de 40 puestos de seguridad ciudadana a lo largo de todo el territorio». «Entre ellos existen dos modalidades: los mas grandes, denominados puestos principales, sobre unos 13, y los puestos ordinarios, con plantillas medias entre 15 y 20 componentes y mínimas con 5 componentes», apunta, para añadir que «los primeros tienen tres áreas (recepción de denuncias, investigación y patrullas) mientras que los ordinarios cubren todas las áreas con el mismo personal».

Así las cosas, «la falta de personal a partir del año 2008 obligó a tomar medidas organizativas y, al no querer suprimir cuarteles, sobre todo los de cinco componentes optaron en 2015 por cerrarlos en determinados horarios; el resto quedaron cerrados al publico y sin seguridad estática», comenta.

Exterior del cuartel de la Guardia Civil de El Algar, uno de los que cierran, fotografiado este miércoles. / Iván Urquízar

Montalbán explica que actualmente solo hay abiertos por las noches 14 cuarteles «en las localidades más importantes», mientras que «el resto abren en horario de mañana con diferentes cadencias: unos de lunes a viernes, otros solo martes y jueves y otros incluso un solo día semanal». Sí abre las 24 horas la Comandancia de Murcia, aunque se trata de una unidad administrativa que no realiza funciones de seguridad ciudadana.

Sí abren las 24 horas Cartagena

Cabo de Palos

Torre Pacheco

San Javier

San Pedro del Pinatar

Las Torres de Cotillas

Santomera

Jumilla

Cieza

Caravaca de la Cruz

Lorca

Águilas

Mazarrón

Totana

Comandancia de Murcia (Aunque no realiza funciones de seguridad ciudadana)

«AUGC lleva años solicitando un aumento de 500 guardias civiles en los puestos de seguridad ciudadana y únicamente en 2025 hemos observado un aumento alrededor del centenar y, por tanto, insuficiente», recalca Montalbán, que subraya que «el siguiente paso obligado en la organización ha sido crear núcleos operativos con dos o más cuarteles para nombrar una patrulla de seguridad ciudadana 24 horas en la demarcación de los cuarteles afectados».

Sí patrullan por la vía pública

Esto es, en las zonas donde los cuarteles se cierran sí hay unidades de la Benemérita patrullando, aunque han de abarcar un área «mucho mas grande y distante entre puntos», significa AUGC, que pone el acento en que «los índices delincuenciales no paran de subir en la demarcación territorial de la Guardia Civil».

"Ningún ciudadano va a quedarse sin atención, sea la hora que sea", aseguró el coronel de la V Zona

Para paliar estas carencias, desde la asociación profesional reclaman que «se reorganicen oficinas de recepción de denuncias por núcleos operativos con un funcionamiento de 24 horas, con independencia de donde haya ocurrido el delito, y descargar de esta función a las patrullas que, sobre todo en horarios nocturnos, deben dejar la vigilancia para recoger denuncias o instruir diligencias de violencia de género o detenidos».

Del mismo modo, solicitan que se estudie la puesta en marcha de «un nuevo despliegue operativo» que garantice «un número de patrullas por turno adecuado para garantizar la seguridad ciudadana en cada rincón de nuestra Región».

«Evidentemente, hay municipios donde los cuarteles tienen unas franjas horarias de atención al ciudadano. Es una medida que ya lleva bastante tiempo establecida en nuestra Región en muchos cuarteles. No es una cosa de ahora, ya lleva varios años». Así se expresaba el coronel jefe de la V Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, hace unos meses, a propósito del cierre por las tardes del cuartel de Alhama de Murcia.

Entonces, el jefe de la Benemérita en la Comunidad de Murcia subrayaba que «ningún ciudadano va a quedarse sin atención, sea la franja horaria que sea».

También hay falta personal en la Policía

También pasa en demarcación de la Policía Nacional. Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, recuerda que «en Murcia cierra la Comisaría de Distrito de San Andrés todas las noches porque falta personal». «Esto es un incordio, sobre todo, para el ciudadano que quiera acudir a poner una denuncia de noche, ya que tiene que desplazarse hasta el barrio del Carmen», apunta.

En opinión de Rodríguez, «estos cierres obligados responden a lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo; que falta personal en todas las plantillas y en todas las unidades de la Policía Nacional en la Región de Murcia».

Este diario se puso en contacto este miércoles con la Delegación del Gobierno en Murcia y con el Ministerio del Interior, para preguntar por el cierre de cuarteles y comisarías, pero no obtuvo respuesta.