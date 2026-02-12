Las familias murcianas, entre las que mayor esfuerzo realizan para pagar la universidad

Las familias murcianas están entre las que mayor esfuerzo económico realizan para pagar los estudios universitarios a sus hijos. Así lo refleja el Informe CYD 2025, un estudio de referencia de la universidad española dado a conocer este jueves y que analiza la financiación universitaria en España, su peso respecto al contexto internacional y las diferencias por comunidades autónomas.

La educación universitaria pública en España se sustenta gracias a las aportaciones que las instituciones de educación superior reciben de las administraciones autonómicas, así como de los pagos que realizan los alumnos y sus familias de tasas y precios públicos, y de otros ingresos. En este caso, el informe pone de manifiesto que el gasto público por estudiante universitario en España es inferior respecto al contexto internacional y que persisten desajustes regionales en la financiación, así como desigualdades en las tasas que pagan los alumnos en función de la comunidad en la que estudian.

Más del 80% del total de las transferencias recibidas por el conjunto de las universidades públicas presenciales españolas provienen de sus administraciones autonómicas. Sin embargo, hay importantes diferencias dependiendo del territorio. La transferencia media por alumno en la Región de Murcia se sitúa en los 8.460 euros, lo que sitúa a la comunidad como la quinta con una menor aportación de la Administración regional, solo por delante de Madrid (6.975 euros por alumno); Extremadura (8.069); Andalucía (8.351); y Cataluña (8.362).

En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España.

En este trabajo también se indica que alrededor de tres cuartas partes de los ingresos incluidos en el capítulo de tasas y precios públicos provienen de las aportaciones del alumnado y sus familias, a través de los precios públicos. Así, en la Región de Murcia los estudiantes universitarios abonan por este concepto una media de 1.512 euros anuales, lo que sitúa a la comunidad en el punto medio de la tabla autonómica.

El informe CYD 2025 apunta que se observan diferencias notables por regiones: en Galicia, con precios públicos reducidos, la recaudación por alumno se sitúa en 1.061 euros, mientras que en Madrid, con niveles más elevados, es de 2.052 euros. Tras Galicia, las comunidades con menor recaudación por alumno son Baleares, Asturias y País Vasco. En el extremo opuesto, las regiones con mayor recaudación por alumno, después de la Comunidad de Madrid, son Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Pago de tasas y precios públicos universitarios en función del PIB per cápita. / L.O.

No obstante, para conocer el esfuerzo real que realizan familias y alumnos para cubrir los gastos universitarios hay que analizar lo que pagan estos de tasas y precios públicos en referencia al PIB (producto interior bruto) per cápita de cada territorio. En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo de las familias supera el 6% en las comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria. Así, la Región de Murcia roza este 6% situándose en un 5,9%, lo que la coloca entre los territorios en los que los ciudadanos tienen que hacer un mayor esfuerzo para pagar los gastos universitarios.

En el lado opuesto, con menos del 4%, están País Vasco, Baleares y Galicia.

Plan plurianual para las universidades de la Región de Murcia

En los últimos años, en España se observa un aumento del gasto público en universidades: en 2022 supuso un 0,75% en proporción al PIB, una mejora respecto al 0,69% de 2015. Sin embargo, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas tienen en 2023 unos niveles en valor absoluto, en términos reales y una vez descontada la inflación, un 10% inferiores respecto a 2009, antes del inicio de la crisis de la deuda soberana, según indican los autores del estudio.

En cuanto a la estructura de gastos de 2023, la partida de personal absorbe la mayor parte de los recursos, seguida por las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos y los gastos corrientes en bienes y servicios.

Para hacer frente a ese aumento de gastos en las universidades públicas, el Gobierno regional firmó en el año 2024 el Plan de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región 2025-2029 con la Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en el que se prevé un incremento de los recursos destinados al sistema de educación superior con 1.300 millones de euros para el periodo de cinco años.

Este plan supone la financiación a las dos universidades públicas con algo más de 712.000 euros diarios durante los próximos cinco años, cantidad que vendrá a cubrir al completo por primera vez los gastos del capítulo de personal (el más abultado de ambas instituciones) hasta 2029.