Un excursionista desvela la ubicación de una cala secreta en la Región de Murcia mientras hacía una ruta por Cabo de Palos: "Es para ti solo"

Comienza como una caminata junto al mar y termina siendo un viaje impresionante por uno los enclaves más salvaje de Cartagena. El creador de contenido sobre viajes y excursionismo Javi Sáez (@javisaez____) compartió un vídeo en sus redes acerca de la ruta de Cabo de Palos, un recorrido que combina naturaleza y panorámicas capaces de dejar sin palabras incluso a los deportistas más experimentados.

El sendero comienza en el mítico faro de Cabo de Palos, y desde los primeros pasos, se abre camino entre terrenos rocosos moldeados por el paso del tiempo y del viento: "Hoy os traigo a mi lugar favorito del mundo. Playa, montaña, cerca de casa, Cabo de Palos. Concretamente, va a ser en Cala Reona, que esto es un espectáculo", aclara.

Al ritmo que el Mediterráneo golpea con sus olas los pronunciados acantilados, la ruta discurre por caminos que serpentean junto a la costa. "A mí me encanta estar haciendo esta ruta y respirando la brisa marina, el fresco del mar. Esto es un lujo".

Una joya escondida en plena ruta de Cabo de Palos

Antes de comenzar la aventura, este influencer montañero aconseja abastecerse para pasar el día y cuenta cuál es su plan: "He comprado comida en el supermercado. Comer en alguna cala, voy a buscar alguna que esté bien, porque con el temporal de estas semanas no sé cómo va a estar todo esto", explica.

A mitad de camino, Sáez encuentra una de las joyas escondidas de la ruta: "Esa cala de ahí abajo, que casi no se ve, se llama Cala Copón. Es brutal, cuesta un montón de trabajo bajar, porque bajar por ahí es difícil, pero es espectacular, porque es para ti solo". A su vez, asegura que aunque el mar no esté en su mejor momento, va a "darse un baño".

A continuación, prosigue dando una de las recomendaciones claves de la jornada: "Para este tipo de rutas, siempre es mejor llevar más agua de la que esperáis beber y ponerse un calzado seguro (que no deslice).

Cala Copón, el recóndito lugar escondido en plena ruta de Cabo de Palos. / @javisaez____

Cala Reona o Calblanque, ¿dónde aconseja pasar el día?

Poco antes de llegar a su destino, le entra un hambre voraz y le surgen las dudas: "¿Y este paraíso? Mira qué playas. La verdad que no sé si quedarme en alguna de estas o seguir caminando un poco". Explica que no sabe si quedar por Cala Reona, Cala Magre o continúa hasta Calblanque, debido a que esta última es un entorno protegido.

Además, Javi indica que "en Calblanque hay más gente y aquí se está divinamente (refiriéndose a Magre)", a pesar de que el mar o "la mar, como dicen los poetas, esté picada". Junto a él, también se divisa en el agua algunos surferos, que en días de fuerte viento como este, aprovechan para sacar las tablas.

Finalmente, el excursionista cierra el vídeo mostrando como está la arena, dando un buen chapuzón y degustando un buen trozo de queso: "Fíjate cómo está la arena de mullida y el agua está muy fría... pero para adentro.