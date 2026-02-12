En directo | Pleno de la Asamblea Regional: Agua, vivienda y Mar Menor centran el debate

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:

Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre situación en la Región en relación con episodios recientes de lluvias en España que están poniendo de relieve la necesidad de actualizar el mapa de infraestructuras hidráulicas (POCG-0071), formulada por el grupo parlamentario Popular

en España que están poniendo de relieve la necesidad de actualizar el (POCG-0071), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas propuestas por el Partido Socialista de la Región de Murcia para mejorar el acceso a la vivienda en la Región (POCG-0070), formulada por el grupo parlamentario Socialista

en la Región (POCG-0070), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre las afirmaciones del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Sr. Azcón, de que “Jamás se hará el Trasvase del Ebro mientras él sea presidente” (POCG-0067), formulada por el grupo parlamentario Vox

mientras él sea presidente” (POCG-0067), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre las medidas para reducir la tasa de abandono educativo temprano (POCG-0069), formulada por el grupo parlamentario Mixto

temprano (POCG-0069), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre cumplimiento y desarrollo de las medidas previstas en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (POPL-0642), formulada por el grupo parlamentario Socialista

Pregunta Oral en Pleno sobre qué presupuestos incluyen la partida presupuestaria correspondiente al Plan Industrial (POPL-0645), formulada por el grupo parlamentario Vox

(POPL-0645), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre reparación de la fachada calcinada del Hospital Santa Lucía de Cartagena (POPL-0647), formulada por el grupo parlamentario Mixto

(POPL-0647), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre medidas para reducir el abandono educativo temprano (POPL-0641), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(POPL-0641), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre compromiso del Gobierno para incluir el requisito de aplicar las condiciones vigentes en el momento de renovación de licencias de apertura de casas de apuestas en tramitación proyecto decreto que establece distancias mínimas de los salones de juego (POPL-0624), formulada por el grupo parlamentario Mixto

en tramitación proyecto decreto que establece distancias mínimas de los (POPL-0624), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre acuerdo comercial UE-Marruecos sobre el tomate (POPL-0563), formulada por el grupo parlamentario Popular

sobre el tomate (POPL-0563), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre las lluvias caídas recientemente en la Región de Murcia (POPL-0646), formulada por el grupo parlamentario Vox

en la Región de Murcia (POPL-0646), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre aval joven de la Región de Murcia (POPL-0649), formulada por el grupo parlamentario Popular

(POPL-0649), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre razones de la falta de respuesta a las solicitudes de información del grupo parlamentario Socialista sobre bono del alquiler joven (POPL-0648), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(POPL-0648), formulada por el grupo parlamentario Socialista Interpelación en Pleno sobre razón por la que el Gobierno regional ha excluido de las ayudas de 7 millones de euros para agricultores y ganaderos por la sequía , anunciadas por el Gobierno regional a través de los medios de comunicación oficiales de la propia CARM (INTE-0160), formulada por el grupo parlamentario Socialista

, anunciadas por el Gobierno regional a través de los medios de comunicación oficiales de la propia CARM (INTE-0160), formulada por el grupo parlamentario Socialista Interpelación en Pleno sobre denegación de ayudas al alquiler para jóvenes (INTE-0163), formulada por el grupo parlamentario Mixto

(INTE-0163), formulada por el grupo parlamentario Mixto Interpelación en Pleno sobre ayudas para la proyección exterior de PYMES (INTE-0164), formulada por el grupo parlamentario Popular

(INTE-0164), formulada por el grupo parlamentario Popular Interpelación en Pleno sobre razones del retraso en cumplimiento del acuerdo de la MOCC-0264 sobre 'Elaboración y puesta en marcha del un Plan Estratégico para el sector editorial de la Región ', aprobada en Comisión de Educación y Cultura el 28.11.2024 (INTE-0157), formulada por el grupo parlamentario Socialista

', aprobada en Comisión de Educación y Cultura el 28.11.2024 (INTE-0157), formulada por el grupo parlamentario Socialista Interpelación en Pleno sobre supresión de la sala de control de la Autovía RM-15 (INTE-0184), formulada por el grupo parlamentario Vox

(INTE-0184), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre tramitación como Proyecto de Ley del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística (INTE-0159), formulada por el grupo parlamentario Mixto