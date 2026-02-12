Condenan al SMS por la muerte de un bebé por mala praxis en la Arrixaca

Un bebé de 10 meses de Ceutí falleció en marzo de 2023 como consecuencia de la "mala praxis" con la que se le atendió en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde fue dado de alta pese a la fiebre que presentaba y convivir con una hermana de 3 años con escarlatina sin realizarle las pruebas pertinentes. Ahora, casi tres años después, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia condena al Servicio Murciano de Salud (SMS) a indemnizar a la familia de este menor con cerca de 210.000 euros tras la denuncia presentada por los padres a través del abogado del Defensor del Paciente en la Región de Murcia, Ignacio Martínez.

La sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión, constata que "no es necesario un protocolo que advierta que si un bebé tiene fiebre y su hermana tiene escarlatina, el bebé puede tener también escarlatina y, ante esta posibilidad, la prestación de medios que implica una correcta asistencia", ya que el niño falleció por una sepsis por streptococcus pyogenes no diagnosticada a tiempo.

La Sala considera que existió mala praxis al no realizarse una prueba rápida para descartar infección bacteriana pese a que la hermana del menor tenía escarlatina y estima parcialmente el recurso interpuesto por la familia contra la desestimación por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

El letrado señala que el tribunal declara que la actuación médica en el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), en la madrugada del 2 de marzo de 2023, no se ajustó a la lex artis y detalla que el bebé acudió con fiebre de hasta 38,5 grados y antecedente directo de convivencia con una hermana de tres años diagnosticada de escarlatina y en tratamiento antibiótico.

Sin embargo, el bebé fue dado de alta con diagnóstico de infección aguda de vías respiratorias superiores y tratamiento sintomático, con indicación de observación domiciliaria. Horas después, su estado empeoró de forma fulminante.

Ignacio Martínez explica a La Opinión que en esa asistencia "se produjo un error fatal e inexcusable por parte de la MIR 2", pues a pesar de que el s. pyogenes es muy contagioso y cursa con fiebre, que la hermana lo tenía, y que existe un test para diagnosticarlo inmediato, "la médico le dio el alta sin consultar con su tutora y sin hacerle el test pertinente para comprobar lo elemental, a saber, si el foco febril tenía su causa en el altamente probable contagio de la hermana". A lo que añade que en esos momentos había una alerta internacional con incidencia conocida en España por brote por s. pyogenes muy agresivo con casos de muerte.

La defensa de la familia sostiene que "como el niño había sido contagiado de esta y por el error de la pediatra no fue diagnosticado ni tratado con antibiótico en ese momento -como sí su hermana-, sufrió las siguientes horas una evolución fatal hacia la bacteriemia y shock tóxico, de manera que cuando volvió a ser atendido al día siguiente, primero en su centro de salud y luego en el Hospital de la Arrixaca, ya no se pudo hacer nada para evitar su muerte el 3 de marzo de 2023".

Ante estos hechos, el tribunal rechaza los argumentos de la Administración y de la aseguradora codemandada, que sostenían que la actuación fue conforme a protocolo y que existió una demora de la familia en volver a urgencias.

Aún así, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.