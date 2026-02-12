La Comunidad asegura que ya se está ejecutando el 80% de la Ley del Mar Menor

Cinco años después de su aprobación, la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor volvió a dividir a PSOE y Gobierno regional en la sesión de control de la Asamblea. El diputado socialista Manuel Sevilla sostuvo que la norma sigue sin desplegarse plenamente y advirtió de que "la salud del Mar Menor pende de un hilo", mientras el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, defendió que el 80 por ciento de su contenido ya está en aplicación y que el 20 por ciento restante se encuentra en diferentes estados de tramitación.

Desde la bancada socialista se cuestionó el grado real de ejecución de la ley, aprobada por amplio consenso parlamentario y hoy en vías de modificación a través de hasta tres propuestas de modificación. Sevilla reprochó al Ejecutivo autonómico falta de "valentía y ambición" y lamentó que, cinco años después, medidas clave como el programa de control de nitratos o una adecuada ordenación del territorio no estén plenamente operativas. A su juicio, no hay "atajos" para lograr "un Mar Menor vivo" y subrayó que la recuperación del ecosistema condiciona agricultura, turismo y calidad de vida en la comarca. También acusó al presidente López Miras de supeditar la aplicación de la norma a acuerdos presupuestarios "con la ultraderecha", al tiempo que ofreció diálogo para las cuentas si se respeta íntegramente la ley, algo que ocurriría, según Sevilla, si el Ejecutivo de López Miras "tuviera la valentía de sentarse a hablar con el Partido Socialista".

El acuífero, el principal agente perturbador de la laguna

Frente a esas críticas, Vázquez reivindicó una aplicación "medible y evaluable" de la norma y aseguró que cuatro quintas partes de sus disposiciones están en marcha. Sobre la mesa situó actuaciones como la restauración de El Carmolí, los planes hidrológico-forestales, la eliminación de biomasa, el avance del centro de recuperación de especies y proyectos de desnitrificación en superficie y en el acuífero del Campo de Cartagena.

Noticias relacionadas

El consejero amplió el foco hacia el Gobierno central y cuestionó el retraso en la renovación del bombeo de la rambla del Albujón y en el plan para el acuífero del Campo de Cartagena, declarado en riesgo hace casi seis años. Según afirmó, la entrada de millones de litros desde ese acuífero altera la salinidad y preocupa a la comunidad científica. Esa referencia al acuífero y a la impulsión enlaza con una información publicada por La Opinión. Para Vázquez, ahí reside "el principal agente perturbador" de la laguna, mientras que, para el PSOE, la clave sigue siendo cumplir íntegramente y sin dilaciones la ley autonómica.