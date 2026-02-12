Comisiones Obreras se planta a las puertas de la Croem en Murcia: "Estos empresarios, que suban los salarios"

Con la melodía del mítico estribillo del Seven Nation Army de The White Stripes, decenas de afiliados y responsables del sindicato Comisiones Obreras en la Región de Murcia se plantaban a las puertas de la patronal Croem al grito de '¿Y el convenio pa' cuándo?'. No era una concentración más promovida por el sindicato en Murcia: en esta ocasión estaba el líder sindical nacional de CC OO, Unai Sordo, acompañando a los manifestantes.

Representantes de la sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, pensiones... Todos ellos se manifestaban en la calle Acisclo Díaz con otras consignas como 'Estos empresarios, que suban los salarios', 'Queremos negociar nuestros convenios', 'Sube mi salario, respeta mi tiempo', 'Si nosotros paramos, se para la vida', 'Esclavistas y usureros lo peor del mundo entero', 'Si subes el alquiler, no tengo pa' comer' o 'Servicios públicos de calidad' mirando a la puerta de la patronal, para reclamar que se suban los salarios y se desbloqueen los 23 convenios laborales que han perdido su vigencia este 2026 y que afectan a unos 110.000 trabajadores murcianos.

Así lo aseguró la secretaria general de CC OO en la Región, Teresa Fuentes, que defendió que los empleados de la Región deben ganar más "porque hay unos márgenes y beneficios empresariales como nunca y que no se están trasladando a la clase trabajadora".

Fuentes reiteró antes del acto central de protesta que el 20% de la clase trabajadora está en situación de pobreza laboral y "no llega a fin de mes". "No vamos a parar porque entendemos que es legítimo, ha subido mucho el precio de la compra, el precio de la vivienda y la gente tiene que trabajar para vivir dignamente", dijo.

Sindicalistas y trabajadores portaban diferentes pancartas para exigir que no se deteriore el Estado del Bienestar español y los servicios públicos esenciales: 'De las respuestas a la acción: salarios, vivienda, igualdad y negociación colectiva', 'Urgente negociación del convenio por un incremento de ratios y por un salario digno' o 'El personal no docente merece mejores condiciones laborales'.

'Asfixiados' por la vivienda y otros gastos

Por su parte, Sordo reivindicó durante su estancia en Murcia -que comenzó a primera hora de la mañana en el Paraninfo de la Merced con un encuentro interno del sindicato- que el crecimiento económico llegue al conjunto de los hogares de España. "El empleo en España y en la Región de Murcia está en récord históricos, nunca ha habido más gente contratada y cotizando que ahora, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la economía esté llegando a todas las familias. Suben los salarios más bajos por el Salario Mínimo Interprofesional, pero los que están después del SMI y hasta la media salarial llevan estancados en nuestro país un montón de años".

"Son hasta 11 millones de personas en nuestro país cuyos sueldos no suben lo suficiente como para hacer frente a los gastos de la vivienda, a los gastos de los productos básicos o los gastos derivados del abandono que los servicios públicos están siendo sometidos en los últimos años en España", expuso. Sordo recordó que la propuesta que ha hecho el sindicato a los empresarios del país es de una subida salarial del 4% cada uno de los tres años siguientes, "una propuesta realista y viable".

En cuanto al grave problema de acceso a la vivienda que sufre el país, apuntó que gran parte del incremento de los gastos que tienen murcianos y españoles tiene que ver con "el disparatado precio" de acceso a la vivienda: "No puede ser que se esté incrementando la edad en la que la gente joven se emancipa de las casas de sus padres hasta bien pasados los 30 años. Esto es un desastre en términos sociales, evidentemente".

Asimismo advirtió que las familias están destinando cada vez más dinero a hacer frente a los gastos que tiene que ver con "el deterioro consciente" de los servicios públicos: "Cada vez más familias tienen que suscribir seguros privados de sanidad. El gasto en formación profesional se ha duplicado en los últimos años en España. Los gastos universitarios se han duplicado en las familias españolas y esto es fruto de decisiones conscientes de privatización parcial de la sanidad, de la educación, de la formación profesional o de la formación universitaria”, lamentó.

Preocupación por la situación de Sabic

Preguntado también por la situación de los trabajadores de Sabic en Cartagena que más que previsiblemente van a ser despidos tras el anuncio del cierre de la planta Lexan 1 por la venta a Mutares, señaló que "no puede ser que se venda una empresa a un fondo de inversión que tenga anunciado el cierre o la liquidación de la actividad". De hecho, durante la concentración se lanzaron varios gritos de apoyo a los empleados, como 'Sabic no se cierra' o 'Cartagena no será un desierto industrial'.

Sordo exigió a las administraciones más "implicación", así como "alternativas" si se produjera el cierre total de la producción industrial porque "Murcia no se puede permitir la desaparición de una actividad que supone un porcentaje muy importante del PIB de la región e incluso la desaparición de más de 3.000 empleos".