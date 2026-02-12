Cinco veces más agua por el Albujón: el Mar Menor, ante el riesgo de otra 'sopa verde'

El Mar Menor respira, pero no sabemos por cuanto tiempo. Tras años marcados por episodios de colapso ecológico, la laguna encadena una larga etapa de aparente estabilidad. Las temperaturas más bajas de los últimos inviernos han actuado como dique natural frente a nuevos desequilibrios. Sin embargo, bajo esa calma superficial persiste una presión constante: la entrada continua de agua dulce cargada de nutrientes desde el Campo de Cartagena. Con la subida inminente de las temperaturas podría estar gestándose el caldo de cultivo perfecto para una nueva 'sopa verde'.

La rambla del Albujón se ha consolidado como la principal vía superficial de entrada de nitratos y fósforo al Mar Menor. Lo que debería ser un cauce estacional, activo solo en episodios de lluvia, mantiene un caudal permanente. Los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) reflejan que, entre el 1 de octubre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, han entrado en la laguna 6,35 hectómetros cúbicos de agua a través de esta rambla, cinco veces más que en el mismo periodo del año hidrológico anterior, cuando se contabilizaron 1,10 hm³.

Actualmente, el caudal sostenido ronda los 350 litros por segundo —0,344 metros cúbicos por segundo— incluso en ausencia de precipitaciones. Traducido a cifras diarias, supone alrededor de 30 millones de litros de agua dulce vertiéndose cada día en la laguna. En episodios de lluvias intensas se han registrado picos de hasta 10,7 metros cúbicos por segundo, pero lo más inquietante no son esos repuntes puntuales, sino la persistencia de un flujo continuo que convierte una rambla en un río permanente, una anomalía hidrológica en toda regla.

El Gobierno de España declaró de interés general y de urgencia la renovación de la impulsión en 2021

Detrás de este fenómeno se encuentra el acuífero del Campo de Cartagena. Los niveles piezométricos muestran un incremento generalizado de hasta un metro respecto al mismo periodo del año anterior. Este ascenso eleva la presión hidráulica subterránea y favorece el afloramiento de aguas que acaban canalizándose hacia la rambla del Albujón. Así, incluso en periodos sin lluvias, el acuífero actúa como suministro constante de agua dulce contaminada.

La situación resulta especialmente preocupante porque la propia Confederación Hidrográfica del Segura declaró en julio de 2020 el acuífero del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, al constatar un deterioro generalizado de su calidad, especialmente en el acuífero cuaternario. Esa declaración obliga legalmente a la elaboración de un programa de recuperación que, seis años después, sigue sin materializarse en un plan integral plenamente operativo.

Rambla del Albujón, cerca de la desembocadura. / Ivan urquizar

En paralelo, el 23 de noviembre de 2021, el Gobierno de España declaró de interés general y de urgencia la renovación de la impulsión de la rambla del Albujón, incorporándola al Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. La medida buscaba paliar la entrada de nutrientes y modernizar un sistema de bombeo deteriorado. Más de cuatro años después, la actuación continúa en fase administrativa, pendiente de la redacción del proyecto y su posterior licitación. El retraso genera incertidumbre, máxime cuando la financiación procede de fondos europeos que exigen que las obras estén ejecutadas y certificadas antes de 2026.

Mientras tanto, el Mar Menor sigue recibiendo aportes diarios de agua dulce que alteran su equilibrio físico y químico. El agua actúa como vector de entrada de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, responsables de la eutrofización. Este proceso favorece proliferaciones masivas de fitoplancton —los conocidos blooms— que incrementan la concentración de clorofila, tiñen el agua de verde y reducen la penetración de la luz.

La salinidad registra los valores más bajos de los últimos cinco años

El fenómeno de la 'sopa verde' es, precisamente, la manifestación más visible de esa eutrofización avanzada: una proliferación fitoplanctónica masiva que limita la fotosíntesis de las praderas marinas, reduce el oxígeno en el fondo y puede generar episodios de hipoxia o anoxia con mortandad de peces y crustáceos. En 2016 este proceso arrasó buena parte de las fanerógamas marinas; en 2019 y 2021 se registraron episodios críticos con graves consecuencias ecológicas.

Alerta por la baja salinidad

La entrada continuada de agua dulce también reduce la salinidad de la laguna. Los valores actuales, en torno a 40,68 PSU, se sitúan entre los más bajos de los últimos cinco años para esta época, disminuyendo el gradiente con el Mediterráneo y comprometiendo la característica hipersalinidad del ecosistema. Esta alteración afecta a especies adaptadas a condiciones muy específicas, como la nacra, y debilita la resiliencia global del sistema.

Los expertos recuerdan que la estabilidad reciente ha estado favorecida por temperaturas más bajas, que limitan la actividad biológica y ralentizan la proliferación del fitoplancton. Pero con la llegada de la primavera y el aumento térmico, el exceso de nutrientes acumulado podría activar de nuevo el engranaje de la eutrofización. La combinación de altas temperaturas, elevada carga nutritiva y un sistema con menor capacidad de autorregulación configura un escenario de riesgo.

El Mar Menor ha demostrado capacidad de resistencia en los últimos años, pero su equilibrio sigue siendo frágil. Sin actuaciones a corto plazo que reduzcan de forma efectiva la entrada de agua dulce y nutrientes por la rambla del Albujón y el acuífero, la laguna afronta los próximos meses bajo la sombra de un posible retroceso. La historia reciente ha dejado claro que los episodios críticos no son imprevisibles: se gestan lentamente, alimentados por aportes constantes que, cuando se combinan con calor, desencadenan consecuencias abruptas.