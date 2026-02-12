Cien niños nacen cada año en la Región con problemas de corazón

Cada año nacen en la Región de Murcia alrededor de un centenar de niños con problemas de corazón, unos 4.000 en toda España. Sin embargo, las cardiopatías congénitas "siguen siendo unas desconocidas" para una gran parte de la población.

Por ello, la asociación Todo Corazón de la Región de Murcia quiere aprovechar la conmemoración este sábado, 14 de febrero, del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas para dar a conocer estas patologías, ya que las anomalías congénitas más frecuentes son las que afectan al corazón, defectos o malformaciones que se originan antes de nacer.

Los especialistas señalan que las cardiopatías congénitas consisten en defectos en la propia formación del corazón o en su desarrollo que se presentan durante el periodo de gestación y que en algunos casos pueden ser hereditarias.

La detección de estas malformaciones conlleva que cada año sean intervenidos entre 1.300 y 1.500 niños durante su primer año de vida y que, gracias a los avances en cardiología y cirugía cardiaca, entre el 90% y el 95% de los niños afectados por una cardiopatía llegan a edad adulta, unos totalmente curados, y otros afectados por cardiopatías complejas que necesitarán de un seguimiento de por vida.

La Región tienen desde 2022 en la Arrixaca una Unidad de Transición de Cardiopatías Congénitas

Protocolo de detección precoz en Murcia

La Región de Murcia cuenta con un protocolo de detección precoz de cardiopatías congénitas que permite que la mayoría de estas se identifiquen antes del nacimiento o en los primeros días de vida.

Las pruebas se realizan en las primeras fases de la vida, e incluyen la ecografía fetal, el examen pediátrico del recién nacido en la maternidad, el cribado de pulsioximetría y el examen pediátrico de las primeras semanas de vida en el centro de salud de Atención Primaria.

La Consejería de Salud también detalla que la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca examina cada año a unas 500 mujeres gestantes. Este servicio dispone de una sección de diagnóstico cardiológico integrada por cardiólogos pediátricos y ginecólogos, donde se estudian todos los casos en los que se sospecha que puede existir cardiopatía congénita.

Además, la Arrixaca puso en marcha en el año 2022 la Unidad de Transición en Cardiopatías Congénitas, que realiza actualmente el seguimiento a 150 adolescentes de entre 14 y 18 años. Esta unidad está compuesta por cardiólogos pediátricos y de adultos especializados en estas patologías, que llevan el seguimiento de los adolescentes con patologías del corazón que están en transición a la edad adulta.

20 años de Todo Corazón

Este año, Todo Corazón de Murcia cumple 20 años ayudando a las familias, niños, adolescentes y adultos con cardiopatía congénita en la Región de Murcia y desde la asociación insisten en que "vivir con una cardiopatía congénita no significa solo someterse a cirugías, pruebas y revisiones médicas. También implica enfrentar el miedo, la incertidumbre y la sensación de ser diferente, por ello, muchas personas necesitan apoyo psicológico para comprender su realidad y aprender a gestionar estas emociones de manera saludable, y es lo que hacemos desde hace 20 años en la asociación".