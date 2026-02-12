Gastronomía
Un alumno del IES San Juan Bosco de Lorca competirá para convertirse en la mejor promesa de la coctelería y el café de España
Joan Alexander Naranjo representará al Levante en la final nacional del X Concurso Interescuelas Monín
J.V.G.
El alumno Joan Alexander Naranjo Cabrera, del IES San Juan Bosco de Lorca, representará a la zona del Levante en la final nacional del X Concurso Interescuelas Monín de coctelería y baristas, que se celebrará en Madrid el próximo 17 de marzo. Allí competirá con otros ocho aspirantes procedentes de distintos puntos del país.
La Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia ‘La Flota’ acogió este miércoles la semifinal nacional del certamen, organizado por OTC Group, en la que participaron nueve alumnos de centros de Formación Profesional de Murcia (La Flota), Lorca, Denia y Mojácar.
Durante la jornada, los estudiantes se enfrentaron a varias pruebas que pusieron a examen sus conocimientos y destrezas: un examen teórico, una prueba oral y dos ejercicios prácticos centrados en la elaboración de cócteles y café como baristas.
El concurso, que alcanza su décima edición, se ha consolidado como un referente en el ámbito de la coctelería y la formación en servicios de restauración, al reconocer el trabajo y las habilidades del alumnado de Formación Profesional vinculado a la hostelería. La competición busca impulsar el talento joven y acercar a los futuros profesionales a las exigencias reales del sector.
